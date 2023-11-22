https://ria.ru/20231122/dannye-1911062370.html

Чернышенко спрогнозировал увеличение объема рынка данных в России

Чернышенко спрогнозировал увеличение объема рынка данных в России - РИА Новости, 22.11.2023

Чернышенко спрогнозировал увеличение объема рынка данных в России

Российский объем рынка данных, по прогнозам экспертов, к 2030 году должен достигнуть 800 миллиардов рублей, а использование искусственного интеллекта (ИИ)... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:45

2023-11-22T14:45

2023-11-22T14:45

экономика

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский объем рынка данных, по прогнозам экспертов, к 2030 году должен достигнуть 800 миллиардов рублей, а использование искусственного интеллекта (ИИ) добавит более 11 триллионов рублей к ВВП, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Российский рынок данных — быстрорастущий и перспективный. По прогнозам экспертов, к 2030 году его объем достигнет 800 миллиардов рублей, а применение технологий искусственного интеллекта добавит более 11 триллионов рублей к ВВП", - заявил Чернышенко. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил запустить новый национальный проект "Экономика данных". В его рамках будут развиваться ключевые технологические направления, включая квантовые технологии, облачные сервисы, искусственный интеллект и платформенные технологические решения, а для выполнения нацпроекта будут запущены 10 федеральных проектов. По его словам, запуск нового нацпроекта должен "увеличить доход российских отраслей до 6%". Так, до 2030 года будет поддержано не менее 1 тысячи стартапов в сфере информационных технологий, создано около 2 тысяч инновационных решений и продуктов, а также подготовлено более 850 тысяч специалистов в сфере высоких технологий. А скорость работы государственных сервисов вырастет на четверть. Чернышенко также заявил, что к лету следующего года будет подготовлен паспорт этого национального проекта с конкретными показателями, результатами и контрольными точками, а после этого документ будет рассмотрен и утвержден.

https://ria.ru/20231122/ii-1910984401.html

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экономика, россия, дмитрий чернышенко