Рейтинг@Mail.ru
На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 22.11.2023 (обновлено: 13:15 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/chirkov-1911031641.html
На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе
На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе - РИА Новости, 22.11.2023
На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе
Протоколы о хулиганстве и курении в неположенном месте составили в отношении актера Сергея Чиркова, отличившегося неадекватным поведением на конкурсе талантов в РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:11
2023-11-22T13:15
москва
сергей чирков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910526364_0:69:3377:1969_1920x0_80_0_0_9aca1e8063534ff3a7e8776af760d435.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Протоколы о хулиганстве и курении в неположенном месте составили в отношении актера Сергея Чиркова, отличившегося неадекватным поведением на конкурсе талантов в Обнинске; сам артист в беседе с полицией и прокуратурой сожалел о содеянном, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области. Ранее администрация Обнинска анонсировала, что 19 ноября во дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Сергей Чирков (фильм "Домовой") был приглашен в качестве специального гостя. После конкурса в соцсетях появились многочисленные видео неадекватного поведения Чиркова - в частности, он курит на сцене и матерится при детях, мешает ведущей. Директор дворца культуры Ирина Пахомова рассказала РИА Новости, что лично выдворила Чиркова из учреждения и отправила в Москву, подчеркнув, что мероприятие не нуждается в его участии. По ее словам, актер был приглашен как медийная личность для привлечения внимания к конкурсу, намерен был участвовать без гонорара, на общественных началах. Проверку инцидента начали прокуратура и полиция. В среду Чирков явился в эти ведомства, где дал пояснения. Представитель прокуратуры отметила, что актер сожалел о своем поведении и извинился. "Приглашенный актер признал недопустимость допущенного на конкурсе поведения. В отношении актера сотрудниками полиции составлен протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство)", - сообщила собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, был составлен протокол по части 1 статьи 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). По первому протоколу Чиркову грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток, по второму - штраф до 1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20231107/otel-1908041661.html
https://ria.ru/20231011/ubiystvo-1902015828.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910526364_162:0:2879:2038_1920x0_80_0_0_8b0d091cfc9f58e346db4dc94186ed04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей чирков, происшествия
Москва, Сергей Чирков, Происшествия
На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе

Протокол о хулиганстве составили на актера Чиркова после перформанса в Обнинске

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Сергей Чирков
Актер Сергей Чирков - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Сергей Чирков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Протоколы о хулиганстве и курении в неположенном месте составили в отношении актера Сергея Чиркова, отличившегося неадекватным поведением на конкурсе талантов в Обнинске; сам артист в беседе с полицией и прокуратурой сожалел о содеянном, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области.
Ранее администрация Обнинска анонсировала, что 19 ноября во дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Сергей Чирков (фильм "Домовой") был приглашен в качестве специального гостя. После конкурса в соцсетях появились многочисленные видео неадекватного поведения Чиркова - в частности, он курит на сцене и матерится при детях, мешает ведущей.
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В сочинском отеле голый мужчина устроил дебош с битьем посуды
7 ноября, 23:24
Директор дворца культуры Ирина Пахомова рассказала РИА Новости, что лично выдворила Чиркова из учреждения и отправила в Москву, подчеркнув, что мероприятие не нуждается в его участии. По ее словам, актер был приглашен как медийная личность для привлечения внимания к конкурсу, намерен был участвовать без гонорара, на общественных началах.
Проверку инцидента начали прокуратура и полиция. В среду Чирков явился в эти ведомства, где дал пояснения. Представитель прокуратуры отметила, что актер сожалел о своем поведении и извинился.
"Приглашенный актер признал недопустимость допущенного на конкурсе поведения. В отношении актера сотрудниками полиции составлен протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство)", - сообщила собеседница агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Житель Омска зарубил бывшего зятя за дебоши
11 октября, 14:19
Кроме того, по ее словам, был составлен протокол по части 1 статьи 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах).
По первому протоколу Чиркову грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток, по второму - штраф до 1 тысячи рублей.
 
МоскваСергей ЧирковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала