https://ria.ru/20231122/chirkov-1911031641.html

На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе

На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе - РИА Новости, 22.11.2023

На актера Чиркова составили протокол за хулиганство на детском конкурсе

Протоколы о хулиганстве и курении в неположенном месте составили в отношении актера Сергея Чиркова, отличившегося неадекватным поведением на конкурсе талантов в РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:11

2023-11-22T13:11

2023-11-22T13:15

москва

сергей чирков

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Протоколы о хулиганстве и курении в неположенном месте составили в отношении актера Сергея Чиркова, отличившегося неадекватным поведением на конкурсе талантов в Обнинске; сам артист в беседе с полицией и прокуратурой сожалел о содеянном, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Калужской области. Ранее администрация Обнинска анонсировала, что 19 ноября во дворце культуры состоится финал молодежного патриотического проекта "Энергия улиц" для детей и молодежи (12+). Проект направлен на выявление и поддержку талантливых детей и подростков. Сергей Чирков (фильм "Домовой") был приглашен в качестве специального гостя. После конкурса в соцсетях появились многочисленные видео неадекватного поведения Чиркова - в частности, он курит на сцене и матерится при детях, мешает ведущей. Директор дворца культуры Ирина Пахомова рассказала РИА Новости, что лично выдворила Чиркова из учреждения и отправила в Москву, подчеркнув, что мероприятие не нуждается в его участии. По ее словам, актер был приглашен как медийная личность для привлечения внимания к конкурсу, намерен был участвовать без гонорара, на общественных началах. Проверку инцидента начали прокуратура и полиция. В среду Чирков явился в эти ведомства, где дал пояснения. Представитель прокуратуры отметила, что актер сожалел о своем поведении и извинился. "Приглашенный актер признал недопустимость допущенного на конкурсе поведения. В отношении актера сотрудниками полиции составлен протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство)", - сообщила собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, был составлен протокол по части 1 статьи 6.24 (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). По первому протоколу Чиркову грозит штраф до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток, по второму - штраф до 1 тысячи рублей.

https://ria.ru/20231107/otel-1908041661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей чирков, происшествия