https://ria.ru/20231122/cheburashka-1911116785.html

Семилетний житель Белгородской области вяжет Чебурашек для бойцов СВО

Семилетний житель Белгородской области вяжет Чебурашек для бойцов СВО - РИА Новости, 22.11.2023

Семилетний житель Белгородской области вяжет Чебурашек для бойцов СВО

Семилетний Владислав из села Лесное Уколово Белгородской области вяжет крючком игрушки-талисманы в виде Чебурашки для военных, бойцы очень ценят их и никогда не РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:03

2023-11-22T17:03

2023-11-22T17:03

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общество

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. Семилетний Владислав из села Лесное Уколово Белгородской области вяжет крючком игрушки-талисманы в виде Чебурашки для военных, бойцы очень ценят их и никогда не расстаются с этим особенным подарком, рассказала РИА Новости мама мальчика Кристина Полухина. По ее словам, она увидела сообщение в группе, где военнослужащие из Якутии просили прислать чебурашек. У Влада была любимая игрушка чебурашка, но она была большого размера. И тогда женщина посоветовала сыну сделать игрушку своими руками. Владислав умел вязать крючком и вместе они связали первого чебурашку. Высотой он получился около 30 сантиметров, также мальчик решил вышить на нем название подразделения "Барс". "Вот уже буквально в сентябре с нами связались военные, ребята-добровольцы из отряда "Барс", и попросили еще сделать этих чебурашек", - рассказала мама мальчика, добавив, что бойцы считают его настоящим талисманом. Через некоторое время Влад и его мама передали уже семь чебурашек военнослужащим, и в ответ получили видео с благодарностью. После этого Влад мечтал встретиться с военными, и 13 ноября бойцы позвонили и сообщили, что приедут в гости. Как вспоминает Полухина, встреча была очень трогательная. Военные подарили мальчику шевроны своего подразделения, и Влад носит их с собой повсюду. Один из бойцов на встрече поделился, что никогда не расстается с талисманом, который юный патриот сделал своими руками, а по возвращению домой передаст чебурашку в музей. Сейчас Владислав готовит новый отряд чебурашек для отправки на фронт.

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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общество, белгородская область