Семилетний житель Белгородской области вяжет Чебурашек для бойцов СВО
Семилетний Влад из Белгородской области вяжет Чебурашек крючком для бойцов СВО
© Фото предоставлено Кристиной ПолухинойВладислав передает бойцам свою любимую игрушку "большого" Чебурашку и первую, что он связал крючком.
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
Владислав передает бойцам свою любимую игрушку "большого" Чебурашку и первую, что он связал крючком.
БЕЛГОРОД, 22 ноя – РИА Новости. Семилетний Владислав из села Лесное Уколово Белгородской области вяжет крючком игрушки-талисманы в виде Чебурашки для военных, бойцы очень ценят их и никогда не расстаются с этим особенным подарком, рассказала РИА Новости мама мальчика Кристина Полухина.
По ее словам, она увидела сообщение в группе, где военнослужащие из Якутии просили прислать чебурашек. У Влада была любимая игрушка чебурашка, но она была большого размера. И тогда женщина посоветовала сыну сделать игрушку своими руками. Владислав умел вязать крючком и вместе они связали первого чебурашку. Высотой он получился около 30 сантиметров, также мальчик решил вышить на нем название подразделения "Барс".
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной"Большой" чебурашка на фронте, солдаты назвали его "начальником штаба".
"Большой" чебурашка на фронте, солдаты назвали его "начальником штаба".
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
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© Фото предоставлено Кристиной ПолухинойМальчик мечтал о встречи с солдатами
Мальчик мечтал о встречи с солдатами
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
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© Фото предоставлено Кристиной ПолухинойЧебурашка, который получается у Владислава.
Чебурашка, который получается у Владислава.
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
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© Фото предоставлено Кристиной ПолухинойВоеннослужащие приехали в гости к Владу
Военнослужащие приехали в гости к Владу
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
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© Фото предоставлено Кристиной ПолухинойШевроны, которые солдаты подарили мальчику
Шевроны, которые солдаты подарили мальчику
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
5 из 7
© Фото предоставлено Кристиной ПолухинойЧебурашка, который получается у Владислава
Чебурашка, который получается у Владислава
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
6 из 7
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной"Большой" чебурашка на фронте, солдаты назвали его "начальником штаба".
"Большой" чебурашка на фронте, солдаты назвали его "начальником штаба".
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
7 из 7
"Большой" чебурашка на фронте, солдаты назвали его "начальником штаба".
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
1 из 7
Мальчик мечтал о встречи с солдатами
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
2 из 7
Чебурашка, который получается у Владислава.
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
3 из 7
Военнослужащие приехали в гости к Владу
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
4 из 7
Шевроны, которые солдаты подарили мальчику
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
5 из 7
Чебурашка, который получается у Владислава
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
6 из 7
"Большой" чебурашка на фронте, солдаты назвали его "начальником штаба".
© Фото предоставлено Кристиной Полухиной
7 из 7
"Вот уже буквально в сентябре с нами связались военные, ребята-добровольцы из отряда "Барс", и попросили еще сделать этих чебурашек", - рассказала мама мальчика, добавив, что бойцы считают его настоящим талисманом.
Через некоторое время Влад и его мама передали уже семь чебурашек военнослужащим, и в ответ получили видео с благодарностью. После этого Влад мечтал встретиться с военными, и 13 ноября бойцы позвонили и сообщили, что приедут в гости.
Как вспоминает Полухина, встреча была очень трогательная. Военные подарили мальчику шевроны своего подразделения, и Влад носит их с собой повсюду. Один из бойцов на встрече поделился, что никогда не расстается с талисманом, который юный патриот сделал своими руками, а по возвращению домой передаст чебурашку в музей.
Сейчас Владислав готовит новый отряд чебурашек для отправки на фронт.