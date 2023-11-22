https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911053423.html

Матвиенко допустила корректировку закона о бюджете России на 2024-2026 годы

Матвиенко допустила корректировку закона о бюджете России на 2024-2026 годы - РИА Новости, 22.11.2023

Матвиенко допустила корректировку закона о бюджете России на 2024-2026 годы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила корректировку закона о бюджете РФ на предстоящие три года, если будет что-то "остро чувствительное". РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:20

2023-11-22T14:20

2023-11-22T14:20

валентина матвиенко

совет федерации рф

антон силуанов

экономика

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допустила корректировку закона о бюджете РФ на предстоящие три года, если будет что-то "остро чувствительное". Сенаторы в среду одобрили закон о федеральном бюджете РФ. "Все сенаторы, кто был заинтересован высказаться, участвовали в работе комитета по бюджету. И это наработки на будущее, на возможные корректировки, если будет что-то остро чувствительное", - сказала она. Матвиенко высказалась в поддержку бюджета, отметив, что документ не только гарантирует выполнение социальных обязательств государства, но и "гарантирует безопасность нашей страны". "Бюджет развития, сбалансированный, взвешенный, четкий. Нигде ничего не "проседает", - подчеркнула она. Матвиенко отметила, что в беспрецедентно трудных финансовых условиях для страны правительство успешно справилось с задачей по своевременному внесению бюджета в парламент. "Когда смотришь, что происходит в США, когда там раз в неделю возникает тема шатдауна, когда бюджет принимается временно, на месяц, понимаешь ценность того, что делается властями в России в плане работы над бюджетом. Все сделано качественно, профессионально и даже с небольшим опережением сроков", — отметила она. Матвиенко также пожелала главе Минфина Антону Силуанову, присутствующему в Совфеде при обсуждении закона, немного отдохнуть после напряженной работы над бюджетом. "Антон Германович, я надеюсь, что вы пару дней хотя бы возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, вас поощрит премьер-министр РФ коротким отпуском", - сказала политик.

https://ria.ru/20231119/byudzhet-1910153206.html

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валентина матвиенко, совет федерации рф, антон силуанов, экономика, россия