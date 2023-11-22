Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911039583.html
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года - РИА Новости, 22.11.2023
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года
Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:37
2023-11-22T13:37
россия
антон силуанов
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Около 1% (ВВП - ред.) ожидается. Изначально 2% (ВВП - ред.) было", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет дефицит бюджета по итогам текущего года. Отвечая на вопрос, с чем связано снижение с прогнозных значений, министр ответил: "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета". Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,235 триллиона рублей или 0,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,2% ВВП. В действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d943617684016769dbc54a3d369b7abf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон силуанов, экономика
Россия, Антон Силуанов, Экономика
Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года

Силуанов: дефицит бюджета по итогам 2023 года ожидается на уровне около 1% ВВП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"Около 1% (ВВП - ред.) ожидается. Изначально 2% (ВВП - ред.) было", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет дефицит бюджета по итогам текущего года.
Отвечая на вопрос, с чем связано снижение с прогнозных значений, министр ответил: "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета".
Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,235 триллиона рублей или 0,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,2% ВВП. В действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
9 ноября, 14:14
 
РоссияАнтон СилуановЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала