https://ria.ru/20231122/byudzhet-1911039583.html

Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года

Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года - РИА Новости, 22.11.2023

Силуанов назвал ожидаемый дефицит бюджета по итогам года

Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:37

2023-11-22T13:37

2023-11-22T13:37

россия

антон силуанов

экономика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года ожидается около 1% ВВП, снижение с прогнозных 2% связано с очень неплохими ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. "Около 1% (ВВП - ред.) ожидается. Изначально 2% (ВВП - ред.) было", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне будет дефицит бюджета по итогам текущего года. Отвечая на вопрос, с чем связано снижение с прогнозных значений, министр ответил: "Дополнительные ненефтегазовые доходы поступают очень неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета". Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,235 триллиона рублей или 0,7% ВВП. За аналогичный период прошлого года дефицит бюджета составлял 0,2% ВВП. В действующем законе о бюджете дефицит на конец 2023 года прогнозируется в объеме 2% ВВП, или 2,925 триллиона рублей.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

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россия, антон силуанов, экономика