Названа дата выхода сериала о семье Букиных
Ситком о Букиных с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря
© Фото : пресс-служба ТНТАктеры Наталья Бочкарева и Виктор Логинов в роли главных героев Даши и Гены в сериале "Букины"
© Фото : пресс-служба ТНТ
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комедийный сериал "Букины" с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря, сообщает пресс-служба телеканала.
В ближайших выпусках ситкома у главных героев Гены (Виктор Логинов) и Даши (Наталья Бочкарева) будут новые друзья — супруги-стоматологи Валера и Катя. Их сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.
© Фото : пресс-служба ТНТМаксим Лагашкин и Екатерина Стулова в роли Валеры и Кати в сериале "Букины"
© Фото : пресс-служба ТНТ
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова в роли Валеры и Кати в сериале "Букины"
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"Я очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале "Букины", потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают", — поделилась Стулова.
Кроме новых соседей, Букиным предстоит видеться и общаться с многочисленными родственниками и знакомыми, а также злодеем, которого сыграл Тимур Батрутдинов.
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"Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины – это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране. Это и есть критерий хорошего перезапуска – народная любовь, […] или, говоря современным языком – мемность", — отметил Батрутдинов.
К своим ролям вернутся Александр Якин и Дарья Сагалова. Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны ("Ресторан по понятиям", "Бедный олигарх", "Звездный суд") и другие.
Сериал "Букины" станет продолжением ситкома "Счастливы вместе", который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 годы.