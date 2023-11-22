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Названа дата выхода сериала о семье Букиных - РИА Новости, 22.11.2023
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Культура
 
13:41 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/bukiny-1911032234.html
Названа дата выхода сериала о семье Букиных
Названа дата выхода сериала о семье Букиных - РИА Новости, 22.11.2023
Названа дата выхода сериала о семье Букиных
Комедийный сериал "Букины" с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:41
2023-11-22T13:41
культура
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комедийный сериал "Букины" с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря, сообщает пресс-служба телеканала. В ближайших выпусках ситкома у главных героев Гены (Виктор Логинов) и Даши (Наталья Бочкарева) будут новые друзья — супруги-стоматологи Валера и Катя. Их сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.&quot;Я очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале &quot;Букины&quot;, потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают&quot;, — поделилась Стулова.Кроме новых соседей, Букиным предстоит видеться и общаться с многочисленными родственниками и знакомыми, а также злодеем, которого сыграл Тимур Батрутдинов. &quot;Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины – это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране. Это и есть критерий хорошего перезапуска – народная любовь, […] или, говоря современным языком – мемность&quot;, — отметил Батрутдинов.К своим ролям вернутся Александр Якин и Дарья Сагалова. Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны ("Ресторан по понятиям", "Бедный олигарх", "Звездный суд") и другие. Сериал "Букины" станет продолжением ситкома "Счастливы вместе", который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 годы.
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тимур батрутдинов, знаменитости, тнт (телеканал), кино и сериалы, сериалы, культура, новости культуры, новости шоу-бизнеса, наталья бочкарева
Культура, Тимур Батрутдинов, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Кино и сериалы, сериалы, Культура, Новости культуры, Новости шоу-бизнеса, Наталья Бочкарева
Названа дата выхода сериала о семье Букиных

Ситком о Букиных с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря

© Фото : пресс-служба ТНТАктеры Наталья Бочкарева и Виктор Логинов в роли главных героев Даши и Гены в сериале "Букины"
Актеры Наталья Бочкарева и Виктор Логинов в роли главных героев Даши и Гены в сериале Букины - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : пресс-служба ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комедийный сериал "Букины" с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря, сообщает пресс-служба телеканала.
В ближайших выпусках ситкома у главных героев Гены (Виктор Логинов) и Даши (Наталья Бочкарева) будут новые друзья — супруги-стоматологи Валера и Катя. Их сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова.
© Фото : пресс-служба ТНТМаксим Лагашкин и Екатерина Стулова в роли Валеры и Кати в сериале "Букины"
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова в роли Валеры и Кати в сериале Букины - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : пресс-служба ТНТ
Максим Лагашкин и Екатерина Стулова в роли Валеры и Кати в сериале "Букины"
«

"Я очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале "Букины", потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают", — поделилась Стулова.

Кроме новых соседей, Букиным предстоит видеться и общаться с многочисленными родственниками и знакомыми, а также злодеем, которого сыграл Тимур Батрутдинов.
«

"Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины – это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране. Это и есть критерий хорошего перезапуска – народная любовь, […] или, говоря современным языком – мемность", — отметил Батрутдинов.

К своим ролям вернутся Александр Якин и Дарья Сагалова. Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны ("Ресторан по понятиям", "Бедный олигарх", "Звездный суд") и другие.
Сериал "Букины" станет продолжением ситкома "Счастливы вместе", который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 годы.
Сериал Счастливы вместе
Виктор Логинов снимется в новом сериале о семье Букиных
5 июля, 11:44
 
КультураТимур БатрутдиновЗнаменитостиТНТ (телеканал)Кино и сериалысериалыКультураНовости культурыНовости шоу-бизнесаНаталья Бочкарева
 
 
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