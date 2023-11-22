https://ria.ru/20231122/bukiny-1911032234.html

Названа дата выхода сериала о семье Букиных

Названа дата выхода сериала о семье Букиных - РИА Новости, 22.11.2023

Названа дата выхода сериала о семье Букиных

Комедийный сериал "Букины" с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T13:41

2023-11-22T13:41

2023-11-22T13:41

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Комедийный сериал "Букины" с новыми героями выйдет на ТНТ 18 декабря, сообщает пресс-служба телеканала. В ближайших выпусках ситкома у главных героев Гены (Виктор Логинов) и Даши (Наталья Бочкарева) будут новые друзья — супруги-стоматологи Валера и Катя. Их сыграют Максим Лагашкин и Екатерина Стулова."Я очень рада тому, что нас с Максимом пригласили сыграть семейную пару в сериале "Букины", потому что для нас это возможность больше времени провести вместе! Юмор в сериале строится на том, что Букины и их новые соседи находятся в разных социальных позициях; Букины остаются Букиными – вечно хитрят, а наши с Максимом герои от этого страдают, но в обиду себя не дают", — поделилась Стулова.Кроме новых соседей, Букиным предстоит видеться и общаться с многочисленными родственниками и знакомыми, а также злодеем, которого сыграл Тимур Батрутдинов. "Это уже не тот ситком, который мы помним! Геометрия кадра изменилась, главные герои стали с выпуклыми характерами. Букины – это главные телевизионные родственники практически каждой семьи в нашей огромной стране. Это и есть критерий хорошего перезапуска – народная любовь, […] или, говоря современным языком – мемность", — отметил Батрутдинов.К своим ролям вернутся Александр Якин и Дарья Сагалова. Продюсируют проект братья Сарик и Гевонд Андреасяны ("Ресторан по понятиям", "Бедный олигарх", "Звездный суд") и другие. Сериал "Букины" станет продолжением ситкома "Счастливы вместе", который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 годы.

https://ria.ru/20230705/serial-1882316583.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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