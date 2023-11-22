https://ria.ru/20231122/boevik-1911140630.html

Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя

Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 22.11.2023

Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима боевика отряда "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя города Мариуполя,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:24

2023-11-22T18:24

2023-11-22T18:24

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима боевика отряда "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя города Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 27-летнего командира 3 отделения 1 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Владислава Андрианова. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - отметили в прокуратуре. В суде установлено, что в феврале 2022 года Андрианов совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции в Мариуполе в многоквартирном доме по проспекту Защитников Украины. Выполняя приказ командира, Андрианов расстрелял из автомата мирного жителя, идущего вблизи боевой позиции. От ранений мужчина скончался на месте. Его тело украинские военные скинули в подвал дома. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Андрианова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Организация, признанная террористической на территории России

https://ria.ru/20231116/vsu-1909848852.html

мариуполь

донецкая народная республика

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мариуполь, донецкая народная республика