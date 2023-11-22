https://ria.ru/20231122/boevik-1911140630.html
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя - РИА Новости, 22.11.2023
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима боевика отряда "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя города Мариуполя,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:24
2023-11-22T18:24
2023-11-22T18:24
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима боевика отряда "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя города Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 27-летнего командира 3 отделения 1 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Владислава Андрианова. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - отметили в прокуратуре. В суде установлено, что в феврале 2022 года Андрианов совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции в Мариуполе в многоквартирном доме по проспекту Защитников Украины. Выполняя приказ командира, Андрианов расстрелял из автомата мирного жителя, идущего вблизи боевой позиции. От ранений мужчина скончался на месте. Его тело украинские военные скинули в подвал дома. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Андрианова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Организация, признанная террористической на территории России
https://ria.ru/20231116/vsu-1909848852.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Боевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя
В ДНР боевик "Азова" получил 25 лет колонии за расстрел жителя Мариуполя
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 25 лет колонии строгого режима боевика отряда "Азов"*, расстрелявшего мирного жителя города Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор в отношении 27-летнего командира 3 отделения 1 батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины
Владислава Андрианова. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - отметили в прокуратуре.
В суде установлено, что в феврале 2022 года Андрианов совместно с иными военнослужащими находился на боевой позиции в Мариуполе в многоквартирном доме по проспекту Защитников Украины. Выполняя приказ командира, Андрианов расстрелял из автомата мирного жителя, идущего вблизи боевой позиции. От ранений мужчина скончался на месте. Его тело украинские военные скинули в подвал дома.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Андрианова к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.
* Организация, признанная террористической на территории России
Пленный рассказал о крупных потерях ВСУ на левом берегу Днепра