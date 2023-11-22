https://ria.ru/20231122/blokada-1911075845.html

Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат блокадникам-неевреям

Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат блокадникам-неевреям - РИА Новости, 22.11.2023

Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат блокадникам-неевреям

Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, такое решение... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:30

2023-11-22T15:30

2023-11-22T17:33

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, такое решение абсолютно неприемлемо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций СССР по итогам Второй мировой войны. Не может в принципе быть никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость". Захарова подчеркнула, что просьба жителей блокадного Ленинграда морально обоснованна, тогда как позиция властей ФРГ представляется "вопиющей"."Сегрегация по национальному признаку — это вещь чудовищная, потому что она стала причиной самых кровавых событий в истории нашей цивилизации", — резюмировала она.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерли от голода, а не артобстрелов и бомбежек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ленинград, ссср, россия, германия, мария захарова