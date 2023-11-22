https://ria.ru/20231122/blokada-1911075845.html
Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат блокадникам-неевреям
Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат блокадникам-неевреям - РИА Новости, 22.11.2023
Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат блокадникам-неевреям
Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, такое решение... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:30
2023-11-22T15:30
2023-11-22T17:33
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, такое решение абсолютно неприемлемо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге."Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций СССР по итогам Второй мировой войны. Не может в принципе быть никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость". Захарова подчеркнула, что просьба жителей блокадного Ленинграда морально обоснованна, тогда как позиция властей ФРГ представляется "вопиющей"."Сегрегация по национальному признаку — это вещь чудовищная, потому что она стала причиной самых кровавых событий в истории нашей цивилизации", — резюмировала она.Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерли от голода, а не артобстрелов и бомбежек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, ленинград, ссср, россия, германия, мария захарова
В мире, Ленинград, СССР, Россия, Германия, Мария Захарова
Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат блокадникам-неевреям
Захарова назвала неприемлемым отказ ФРГ от выплат всем ленинградским блокадникам
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство Германии отказалось распространить на всех ленинградцев-блокадников гуманитарные выплаты, которые сейчас получают только евреи, такое решение абсолютно неприемлемо, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
«
"Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными оговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций СССР
по итогам Второй мировой войны. Не может в принципе быть никакой юридической взаимосвязи между послевоенными репарациями и стремлением ныне здравствующих блокадников Ленинграда восстановить человеческую справедливость".
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
В 2021 году организация "Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии" сообщила, что жертвы холокоста, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать от правительства ФРГ пособие в 375 евро ежемесячно. Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, вне зависимости от национальности.
Захарова подчеркнула, что просьба жителей блокадного Ленинграда морально обоснованна, тогда как позиция властей ФРГ представляется "вопиющей".
«
"Сегрегация по национальному признаку — это вещь чудовищная, потому что она стала причиной самых кровавых событий в истории нашей цивилизации", — резюмировала она.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась почти 900 дней. Ее удалось прорвать 18 января 1943 года, но до полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Подавляющее большинство умерли от голода, а не артобстрелов и бомбежек.
Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей