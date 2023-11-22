https://ria.ru/20231122/bezopasnost-1911161790.html

МИД стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к безопасности

МИД стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к безопасности - РИА Новости, 22.11.2023

МИД стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к безопасности

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что в среду в Минске главы МИД стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:17

2023-11-22T19:17

2023-11-22T19:27

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник сообщил, что в среду в Минске главы МИД стран ОДКБ приняли заявление об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства."По итогам совместного заседания был одобрен и подписан ряд документов в политической и военно-политической сферах, а также в области противодействия современным вызовам и угрозам безопасности. Порядка 20 документов. В частности, хотел бы отметить два важных документа", - сказал Алейник журналистам по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.По его словам, "первый документ – заявление министров иностранных дел ОДКБ об общих подходах к обеспечению безопасности евразийского пространства, которое представляет особую важность в текущей военно-политической ситуации"."Второй документ – совместное решение СМИД и КССБ ОДКБ о перечне дополнительных мер государств-членов ОДКБ, направленных на обеспечение информационной безопасности ОДКБ. Данный вопрос приобретает значимость в контексте нарастающих вызовов и угроз в виртуальном пространстве", - сказал белорусский министр.Он добавил, что участниками заседания был согласован целый ряд проектов документов, нацеленных на укрепление организации и повышение безопасности ее государств-членов. "Они будут предложены для рассмотрения главам государств на сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится завтра в Минске", - сказал Алейник.Он также отметил, что на заседании казахстанская сторона представила информацию о приоритетных направлениях деятельности в период председательства в ОДКБ Казахстана в 2024 году."Мы их, безусловно, поддерживаем и будем всяческих содействовать их реализации. Кстати, ряд белорусских приоритетов также нацелен на долгосрочную перспективу. Надеемся, что это найдет отражение в программе работы последующих председательств", - сказал он, пожелав успеха Казахстану.

https://ria.ru/20231122/odkb-1911121014.html

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в мире, белоруссия, одкб, сергей алейник, казахстан, минск