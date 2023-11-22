https://ria.ru/20231122/bespilotniki-1910953969.html

Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников

Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников - РИА Новости, 22.11.2023

Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников

Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T03:47

2023-11-22T03:47

2023-11-22T03:48

надежные люди

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сергей байдаков

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Во время рабочей поездки в ДНР первый замгубернатора Сергей Байдаков пообщался с участвующими в спецоперации земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведенных на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов", - рассказали в пресс-службе правительства. Кроме того, Байдаков обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие и вопросы оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным с Сахалина и Курил.

https://ria.ru/20231121/pomosch-1910821580.html

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сахалин, донецкая народная республика, сергей байдаков, безопасность