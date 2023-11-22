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Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников - РИА Новости, 22.11.2023
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03:47 22.11.2023 (обновлено: 03:48 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/bespilotniki-1910953969.html
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников - РИА Новости, 22.11.2023
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников
Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:47
2023-11-22T03:48
надежные люди
сахалин
донецкая народная республика
сергей байдаков
безопасность
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Во время рабочей поездки в ДНР первый замгубернатора Сергей Байдаков пообщался с участвующими в спецоперации земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведенных на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов", - рассказали в пресс-службе правительства. Кроме того, Байдаков обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие и вопросы оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным с Сахалина и Курил.
https://ria.ru/20231121/pomosch-1910821580.html
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сахалин, донецкая народная республика, сергей байдаков, безопасность
Надежные люди, Сахалин, Донецкая Народная Республика, Сергей Байдаков, Безопасность
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников

Правительство региона: Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Во время рабочей поездки в ДНР первый замгубернатора Сергей Байдаков пообщался с участвующими в спецоперации земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведенных на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов", - рассказали в пресс-службе правительства.
Жители мурманского села собрали гуманитарную помощь для бойцов на СВО
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21 ноября, 14:51
Кроме того, Байдаков обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие и вопросы оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным с Сахалина и Курил.
 
Надежные людиСахалинДонецкая Народная РеспубликаСергей БайдаковБезопасность
 
 
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