https://ria.ru/20231122/bespilotniki-1910953969.html
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников - РИА Новости, 22.11.2023
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников
Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T03:47
2023-11-22T03:47
2023-11-22T03:48
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Во время рабочей поездки в ДНР первый замгубернатора Сергей Байдаков пообщался с участвующими в спецоперации земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведенных на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов", - рассказали в пресс-службе правительства. Кроме того, Байдаков обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие и вопросы оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным с Сахалина и Курил.
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сахалин, донецкая народная республика, сергей байдаков, безопасность
Надежные люди, Сахалин, Донецкая Народная Республика, Сергей Байдаков, Безопасность
Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников
Правительство региона: Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников