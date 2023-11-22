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В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 22.11.2023 (обновлено: 16:41 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/bespilotnik-1911109328.html
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА - РИА Новости, 22.11.2023
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
Две девочки-подростка пострадали на автобусной остановке в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:35
2023-11-22T16:41
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Две девочки-подростка пострадали на автобусной остановке в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута № 41 (магазин "Калинка") ранены две девочки-подростка 2009 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении мэра.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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донецк, кировский район, происшествия, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА

Кулемзин: в Донецке две девочки пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Две девочки-подростка пострадали на автобусной остановке в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута № 41 (магазин "Калинка") ранены две девочки-подростка 2009 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении мэра.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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