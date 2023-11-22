https://ria.ru/20231122/bespilotnik-1911109328.html
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА - РИА Новости, 22.11.2023
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
Две девочки-подростка пострадали на автобусной остановке в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:35
2023-11-22T16:35
2023-11-22T16:41
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Две девочки-подростка пострадали на автобусной остановке в результате сброса украинского боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."В результате сброса взрывоопасного предмета с вражеского беспилотного летательного аппарата в Кировском районе на конечной остановке автобусного маршрута № 41 (магазин "Калинка") ранены две девочки-подростка 2009 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в сообщении мэра.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщали, что ВСУ сбросили два боеприпаса с беспилотника в Кировском районе Донецка.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231113/tanki-1908686052.html
донецк
кировский район
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В Донецке два подростка пострадали при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
Кулемзин: в Донецке две девочки пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ