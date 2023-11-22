https://ria.ru/20231122/baza-1910941809.html

В США заявили об ударе по обстрелявшим базу боевикам

В США заявили об ударе по обстрелявшим базу боевикам - РИА Новости, 22.11.2023

В США заявили об ударе по обстрелявшим базу боевикам

Американские военные считают, что уничтожили нескольких боевиков, которые обстреливали их базу в Ираке, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:06

2023-11-22T00:06

2023-11-22T00:06

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Американские военные считают, что уничтожили нескольких боевиков, которые обстреливали их базу в Ираке, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Это был первый авиаудар по проиранским силам в Ираке в ответ на участившиеся нападения на войска и объекты США на Ближнем Востоке. "Мы считаем, что есть несколько погибших", - сказала Сингх на брифинге. "Наш самолет смог засечь, откуда производился пуск баллистической ракеты, поэтому нам удалось принять меры", - добавила она. Для удара по боевикам, которые обстреливали авиабазу "Аль-Асад", американцы применили "ганшип" AC-130 – "летающую батарею", в которую переделан военно-транспортный С-130 путем установки на борту разнообразного вооружения, включая артиллерийские орудия. До этого США трижды атаковали предполагаемые объекты проиранских группировок в Сирии.

https://ria.ru/20231121/neft-1910850640.html

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ирак

сша

ближний восток

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в мире, ирак, сша, ближний восток, министерство обороны сша