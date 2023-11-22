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Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой

Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой - РИА Новости, 22.11.2023

Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой

Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве на канадской границе, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T23:15

2023-11-22T23:15

2023-11-22T23:44

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канада

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взрыв на мосту между сша и канадой

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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве на канадской границе, сообщил Белый дом."Президента проинформировали о взрыве автомобиля на пункте въезда "Радужный мост". Он и его команда плотно отслеживают развитие событий", - говорится в релизе.По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.

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2023

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