https://ria.ru/20231122/bayden-1911206327.html
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой - РИА Новости, 22.11.2023
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой
Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве на канадской границе, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:15
2023-11-22T23:15
2023-11-22T23:44
сша
канада
в мире
джо байден
взрыв на мосту между сша и канадой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве на канадской границе, сообщил Белый дом."Президента проинформировали о взрыве автомобиля на пункте въезда "Радужный мост". Он и его команда плотно отслеживают развитие событий", - говорится в релизе.По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0c3d071cafbacba337bca95ef6201644.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канада, в мире, джо байден, взрыв на мосту между сша и канадой
США, Канада, В мире, Джо Байден, Взрыв на мосту между США и Канадой
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой
Белый дом: Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой