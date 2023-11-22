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Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой - РИА Новости, 22.11.2023
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23:15 22.11.2023 (обновлено: 23:44 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/bayden-1911206327.html
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой - РИА Новости, 22.11.2023
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой
Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве на канадской границе, сообщил Белый дом. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:15
2023-11-22T23:44
сша
канада
в мире
джо байден
взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве на канадской границе, сообщил Белый дом."Президента проинформировали о взрыве автомобиля на пункте въезда "Радужный мост". Он и его команда плотно отслеживают развитие событий", - говорится в релизе.По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.
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сша, канада, в мире, джо байден, взрыв на мосту между сша и канадой
США, Канада, В мире, Джо Байден, Взрыв на мосту между США и Канадой
Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой

Белый дом: Байдену доложили о взрыве на границе с Канадой

© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве на канадской границе, сообщил Белый дом.
"Президента проинформировали о взрыве автомобиля на пункте въезда "Радужный мост". Он и его команда плотно отслеживают развитие событий", - говорится в релизе.
По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.
 
СШАКанадаВ миреДжо БайденВзрыв на мосту между США и Канадой
 
 
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