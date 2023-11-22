https://ria.ru/20231122/bayden-1910956898.html

Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы

Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы - РИА Новости, 22.11.2023

Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы

Президент США Джо Байден принимал "непосредственное и личное" участие в подготовке договоренностей об освобождении десятков заложников, которых удерживает... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:24

2023-11-22T05:24

2023-11-22T05:24

в мире

сша

израиль

джо байден

биньямин нетаньяху

уильям бернс

хамас

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909288740_658:0:3072:1358_1920x0_80_0_0_aa53abd2a1dcdb81d1b27695dd281e38.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден принимал "непосредственное и личное" участие в подготовке договоренностей об освобождении десятков заложников, которых удерживает правящее в секторе Газа движение ХАМАС, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Президент был непосредственно и лично вовлечен в этот процесс. На всем его протяжении, буквально в почасовом режиме", - рассказал чиновник. По его подсчетам, Байден 14 раз пообщался на тему заложников с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в том числе в ходе визита в Тель-Авив, трижды созванивался с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и дважды - с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Чиновник рассказал, что с предложением посреднических услуг на США и Израиль вышел Катар вскоре после событий 7 октября, когда военизированные формирования ХАМАС напали на населенные пункты и армейские объекты на юге Израиля. От США в переговорах, по его словам, непосредственно участвовали двое высокопоставленных представителей Совета национальной безопасности и - на более позднем этапе - шеф ЦРУ Уильям Бернс.

https://ria.ru/20231122/gaza-1910956696.html

сша

израиль

палестина

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа