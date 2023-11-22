https://ria.ru/20231122/bayden-1910956898.html
Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы
Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы - РИА Новости, 22.11.2023
Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы
Президент США Джо Байден принимал "непосредственное и личное" участие в подготовке договоренностей об освобождении десятков заложников, которых удерживает... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:24
2023-11-22T05:24
2023-11-22T05:24
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден принимал "непосредственное и личное" участие в подготовке договоренностей об освобождении десятков заложников, которых удерживает правящее в секторе Газа движение ХАМАС, сообщил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Президент был непосредственно и лично вовлечен в этот процесс. На всем его протяжении, буквально в почасовом режиме", - рассказал чиновник. По его подсчетам, Байден 14 раз пообщался на тему заложников с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в том числе в ходе визита в Тель-Авив, трижды созванивался с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и дважды - с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Чиновник рассказал, что с предложением посреднических услуг на США и Израиль вышел Катар вскоре после событий 7 октября, когда военизированные формирования ХАМАС напали на населенные пункты и армейские объекты на юге Израиля. От США в переговорах, по его словам, непосредственно участвовали двое высокопоставленных представителей Совета национальной безопасности и - на более позднем этапе - шеф ЦРУ Уильям Бернс.
https://ria.ru/20231122/gaza-1910956696.html
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в мире, сша, израиль, джо байден, биньямин нетаньяху, уильям бернс, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, США, Израиль, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Уильям Бернс, ХАМАС, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Источник: Байден участвовал в работе над освобождением заложников из Газы
Байден лично участвовал в работе над освобождением заложников из сектора Газа