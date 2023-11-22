https://ria.ru/20231122/batalon-1910958893.html
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание - РИА Новости, 22.11.2023
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Бойцы из батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных (входит в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад"),... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:03
2023-11-22T06:03
2023-11-22T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905551546_0:0:1898:1067_1920x0_80_0_0_1f5b46b56a41cf6da7bf13975992b4ec.jpg
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Бойцы из батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных (входит в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад"), выехали на боевое задание, рассказал РИА Новости Виктор Киричанский с позывным "Кирик". "Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними", — сказал он.По словам собеседника агентства, настроение в подразделении боевое, все сделали выбор — и выбрали правильную сторону. На вопрос, не страшно ли ехать на линию боевого соприкосновения, он ответил: "Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. <…> Будем очищать Донбасс". Сейчас в батальоне пополняется вооружение, добавил боец."У нас появились пулеметчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации. В принципе, у всех все получается неплохо", — рассказал он. Киричанский отметил, что во время службы в украинской армии у него практически было боевой подготовки. "За девять месяцев службы у меня было всего три полигона", — вспомнил военнослужащий.О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале. На службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" батальон поступил в конце октября.
https://ria.ru/20231122/vrachi-1910957738.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905551546_175:0:1598:1067_1920x0_80_0_0_b24bd45d81000602865dc5dc169494b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Бойцы из батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных (входит в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад"), выехали на боевое задание, рассказал РИА Новости Виктор Киричанский с позывным "Кирик".
"Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними", — сказал он.
По словам собеседника агентства, настроение в подразделении боевое, все сделали выбор — и выбрали правильную сторону.
На вопрос, не страшно ли ехать на линию боевого соприкосновения, он ответил: "Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. <…> Будем очищать Донбасс".
Сейчас в батальоне пополняется вооружение, добавил боец.
"У нас появились пулеметчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации. В принципе, у всех все получается неплохо", — рассказал он.
Киричанский отметил, что во время службы в украинской армии у него практически было боевой подготовки.
"За девять месяцев службы у меня было всего три полигона", — вспомнил военнослужащий.
О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из числа бывших военнослужащих ВСУ
, заявивших о желании воевать на стороне России
, стало известно в феврале. На службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" батальон поступил в конце октября.
Врачи спецназа "Ахмата" на фронте сделали сложнейшую операцию на сердце