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Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание - РИА Новости, 22.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:03 22.11.2023 (обновлено: 12:19 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/batalon-1910958893.html
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание - РИА Новости, 22.11.2023
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Бойцы из батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных (входит в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад"),... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:03
2023-11-22T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Бойцы из батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных (входит в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад"), выехали на боевое задание, рассказал РИА Новости Виктор Киричанский с позывным "Кирик". "Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. &lt;…&gt; Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними", — сказал он.По словам собеседника агентства, настроение в подразделении боевое, все сделали выбор — и выбрали правильную сторону. На вопрос, не страшно ли ехать на линию боевого соприкосновения, он ответил: "Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. &lt;…&gt; Будем очищать Донбасс". Сейчас в батальоне пополняется вооружение, добавил боец."У нас появились пулеметчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации. В принципе, у всех все получается неплохо", — рассказал он. Киричанский отметил, что во время службы в украинской армии у него практически было боевой подготовки. "За девять месяцев службы у меня было всего три полигона", — вспомнил военнослужащий.О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале. На службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" батальон поступил в конце октября.
https://ria.ru/20231122/vrachi-1910957738.html
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
Группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание

© РИА НовостиДобровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ
© РИА Новости
Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Бойцы из батальона имени Богдана Хмельницкого, состоящего из бывших украинских военнопленных (входит в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад"), выехали на боевое задание, рассказал РИА Новости Виктор Киричанский с позывным "Кирик".
"Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание. <…> Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними", — сказал он.
По словам собеседника агентства, настроение в подразделении боевое, все сделали выбор — и выбрали правильную сторону.
На вопрос, не страшно ли ехать на линию боевого соприкосновения, он ответил: "Первый раз немного страшно, но я думаю, все будет нормально. <…> Будем очищать Донбасс".
Сейчас в батальоне пополняется вооружение, добавил боец.
"У нас появились пулеметчики, проходили тактическую медицину в боевых условиях, создавали нам стрессовые ситуации. В принципе, у всех все получается неплохо", — рассказал он.
Киричанский отметил, что во время службы в украинской армии у него практически было боевой подготовки.
"За девять месяцев службы у меня было всего три полигона", — вспомнил военнослужащий.
О начале формирования батальона имени Богдана Хмельницкого из числа бывших военнослужащих ВСУ, заявивших о желании воевать на стороне России, стало известно в феврале. На службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" батальон поступил в конце октября.
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