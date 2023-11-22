https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html

Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио

Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио - РИА Новости, 22.11.2023

Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио

Выступление российских артистов балета в зале Tokyo Bunka Kaikan произвело впечатление на японскую публику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:35

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ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Выступление российских артистов балета в зале Tokyo Bunka Kaikan произвело впечатление на японскую публику, передает корреспондент РИА Новости. В спектакле-дивертисменте, открывшем выступления в Токио "Музы балета", приняли участие российские и мировые звезды: Артисты исполнили партии из балетов "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Cor perdut" Марии дель Мар Бонет, "Жизель" Адольфа Адана, "Умирающий лебедь" Камиля Сен-Санса и "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Зрители несколько раз начинали аплодировать и кричать "Браво!" еще до окончания выступления. Так, финальная овация началась в середине последнего номера программы — па-де-де Китри и Базиля из балета "Дон Кихот" в исполнении Воронцовой и Латыпова.На прощание артисты представили коллаж из коротких сольных номеров.В конце под бурные аплодисменты и восторженные крики занавес поднимался трижды.В Токио 23 ноября состоятся еще два концерта, а 25 ноября спектакль покажут в Осаке.

https://ria.ru/20231103/balet-1907108559.html

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Овации российским артистам балета в Токио Овации российским артистам балета в Токио 2023-11-22T19:35 true PT0M36S

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токио, великобритания, анжелина воронцова, осака (город), мариинский театр, новости культуры