https://ria.ru/20231122/balet-1911170134.html
Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио
Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио - РИА Новости, 22.11.2023
Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио
Выступление российских артистов балета в зале Tokyo Bunka Kaikan произвело впечатление на японскую публику, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:35
2023-11-22T19:35
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ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Выступление российских артистов балета в зале Tokyo Bunka Kaikan произвело впечатление на японскую публику, передает корреспондент РИА Новости. В спектакле-дивертисменте, открывшем выступления в Токио "Музы балета", приняли участие российские и мировые звезды: Артисты исполнили партии из балетов "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Cor perdut" Марии дель Мар Бонет, "Жизель" Адольфа Адана, "Умирающий лебедь" Камиля Сен-Санса и "Дон Кихот" Людвига Минкуса. Зрители несколько раз начинали аплодировать и кричать "Браво!" еще до окончания выступления. Так, финальная овация началась в середине последнего номера программы — па-де-де Китри и Базиля из балета "Дон Кихот" в исполнении Воронцовой и Латыпова.На прощание артисты представили коллаж из коротких сольных номеров.В конце под бурные аплодисменты и восторженные крики занавес поднимался трижды.В Токио 23 ноября состоятся еще два концерта, а 25 ноября спектакль покажут в Осаке.
https://ria.ru/20231103/balet-1907108559.html
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Овации российским артистам балета в Токио
Овации российским артистам балета в Токио
2023-11-22T19:35
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токио, великобритания, анжелина воронцова, осака (город), мариинский театр, новости культуры
Культура, Токио, Великобритания, Анжелина Воронцова, Осака (город), Мариинский театр, Новости культуры
Концерт российских артистов балета произвел фурор в Токио
В Токио концерт российских артистов балета завершился бурными овациями
ТОКИО, 22 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Выступление российских артистов балета в зале Tokyo Bunka Kaikan произвело впечатление на японскую публику, передает корреспондент РИА Новости.
В спектакле-дивертисменте, открывшем выступления в Токио "Музы балета", приняли участие российские и мировые звезды:
- Филипп Степин и Мей Нагахиса (Мариинский театр);
- Анжелина Воронцова и Эрнест Латыпов (Михайловский театр);
- Шарль-Луи Андре Есияма (Балет Цюриха);
- Вадим Мунтагиров (Королевский балет Великобритании);
- Якоб Фейферлик (Баварский государственный балет);
- Алена Ковалева (Государственный Большой театр);
- Алина Кожокару (Английский национальный балет);
- Ксандер Париш (Норвежский национальный театр оперы и балета).
Артисты исполнили партии из балетов "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Спящая красавица" и "Лебединое озеро" Петра Чайковского, "Cor perdut" Марии дель Мар Бонет, "Жизель" Адольфа Адана, "Умирающий лебедь" Камиля Сен-Санса и "Дон Кихот" Людвига Минкуса.
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Зрители несколько раз начинали аплодировать и кричать "Браво!" еще до окончания выступления. Так, финальная овация началась в середине последнего номера программы — па-де-де Китри и Базиля из балета "Дон Кихот" в исполнении Воронцовой и Латыпова.
На прощание артисты представили коллаж из коротких сольных номеров.
В конце под бурные аплодисменты и восторженные крики занавес поднимался трижды.
В Токио 23 ноября состоятся еще два концерта, а 25 ноября спектакль покажут в Осаке
.
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