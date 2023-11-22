https://ria.ru/20231122/avariya-1911119257.html
В Северной Осетии произошло ДТП с лошадью и двумя машинами, есть погибшие
В Северной Осетии произошло ДТП с лошадью и двумя машинами, есть погибшие - РИА Новости, 22.11.2023
В Северной Осетии произошло ДТП с лошадью и двумя машинами, есть погибшие
Автомобиль столкнулся с лошадью и вылетел на встречную полосу в Северной Осетии, где столкнулся с другим автомобилем, в результате происшествия четыре человека... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:13
2023-11-22T17:13
2023-11-22T20:29
происшествия
авто
владикавказ
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 22 ноя - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с лошадью и вылетел на встречную полосу в Северной Осетии, где столкнулся с другим автомобилем, в результате происшествия четыре человека погибли и еще один пострадал, сообщает управление МЧС по региону. По данным ведомства, ДТП произошло в 13.35 мск на 32-м километре автодороги Владикавказ-Алагир."По прибытии было обнаружено, что столкнулись два автомобиля без перекрытия дорожного полотна. По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с лошадью, вследствие этого его выкинуло на встречную полосу. В результате ДТП пострадал один человек - водитель автомобиля Mercedes 1948 года рождения. Доставлен в РКБ город Владикавказ. Четверо человек (1975 года рождения, 1954 года рождения, 1950 года рождения, 1945 года рождения) погибли. Все мужчины находились в автомобиле "Лада-Гранта", - информирует ведомство в Telegram-канале.Отмечается, что на реагирование от МЧС России были задействованы 15 человек личного состава и четыре единицы техники.Прокуратура Алагирского района взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.Как позже сообщили в региональном МВД, "за рулем Mercedes находился бывший судья верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев".
https://ria.ru/20231106/dtp-1907719510.html
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происшествия, авто, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Владикавказ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Северной Осетии произошло ДТП с лошадью и двумя машинами, есть погибшие
В ДТП с лошадью и двумя машинами в Северной Осетии погибли четыре человека