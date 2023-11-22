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На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина - РИА Новости, 22.11.2023
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16:13 22.11.2023 (обновлено: 16:36 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/avariya-1911099581.html
На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина
На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина - РИА Новости, 22.11.2023
На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина
Движение затруднено на внутренней стороне 55 километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, на месте работают оперативные службы города, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:13
2023-11-22T16:36
происшествия
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москва
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 55 километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, на месте работают оперативные службы города, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 55 километра МКАД (после развязки с Можайским шоссе) столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении. Как позже уточнялось в Telegram-канале столичной прокуратуры, автомобиль марки Honda столкнулся с машиной, остановившейся из-за ранее произошедшего ДТП. Отмечается, что в результате происшествия пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал водитель Honda.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина

После столкновения нескольких машин на МКАД госпитализировали мужчину

© Прокуратура города МосквыАвтомобиль, пострадавший в результате ДТП на 55 км МКАД
Автомобиль, пострадавший в результате ДТП на 55 км МКАД
© Прокуратура города Москвы
Автомобиль, пострадавший в результате ДТП на 55 км МКАД
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 55 километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, на месте работают оперативные службы города, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 55 километра МКАД (после развязки с Можайским шоссе) столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.
Как позже уточнялось в Telegram-канале столичной прокуратуры, автомобиль марки Honda столкнулся с машиной, остановившейся из-за ранее произошедшего ДТП. Отмечается, что в результате происшествия пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал водитель Honda.
 
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