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На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина

На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина - РИА Новости, 22.11.2023

На МКАД столкнулись несколько машин, пострадал мужчина

Движение затруднено на внутренней стороне 55 километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, на месте работают оперативные службы города, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:13

2023-11-22T16:13

2023-11-22T16:36

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 55 километра МКАД из-за ДТП с несколькими автомобилями, на месте работают оперативные службы города, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На внутренней стороне 55 километра МКАД (после развязки с Можайским шоссе) столкнулись несколько автомобилей... Движение в районе ДТП затруднено - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении. Как позже уточнялось в Telegram-канале столичной прокуратуры, автомобиль марки Honda столкнулся с машиной, остановившейся из-за ранее произошедшего ДТП. Отмечается, что в результате происшествия пострадал мужчина, находившийся на проезжей части, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, пострадал водитель Honda.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва