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Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов - РИА Новости, 22.11.2023
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14:51 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ataman-1911064915.html
Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов
Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов - РИА Новости, 22.11.2023
Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов
Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:51
2023-11-22T14:51
российское казачество
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", – говорится в документе. Другим указом глава государства освободил с этого поста Николая Долуду.
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия

Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов

© Портал "Российское казачество"Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов
© Портал "Российское казачество"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", – говорится в документе.
Другим указом глава государства освободил с этого поста Николая Долуду.
 
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