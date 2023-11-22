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Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов

Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов - РИА Новости, 22.11.2023

Новым атаманом Всероссийского казачьего общества стал Виталий Кузнецов

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:51

2023-11-22T14:51

2023-11-22T14:51

российское казачество

российское казачество

россия

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом атамане Всероссийского казачьего общества, им стал Виталий Кузнецов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества", – говорится в документе. Другим указом глава государства освободил с этого поста Николая Долуду.

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российское казачество, россия