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ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области
ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области - РИА Новости, 22.11.2023
ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области
Украинские войска нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:34
2023-11-22T17:34
2023-11-22T22:19
россия
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
ростислав журавлев
мария захарова
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны.По данным ведомства, корреспонденты подверглись атаке при подготовке материала об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожье."В результате <...> получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни угрозы нет. Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в министерстве.В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал произошедшее местью от бессилия."Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" — сказал он.Это не первый подобный инцидент. Так, украинские военные 22 июля целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе понесут наказание, "всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже эти снаряды".
https://ria.ru/20231102/voenkor-1907069218.html
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, ростислав журавлев, мария захарова, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Ростислав Журавлев, Мария Захарова, Происшествия
ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области
МО РФ: ВСУ ударили с дрона по российским журналистам в Запорожской области