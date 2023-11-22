https://ria.ru/20231122/ataka-1911124859.html

ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области

ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области - РИА Новости, 22.11.2023

ВСУ нанесли удар по группе журналистов в Запорожской области

Украинские войска нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:34

2023-11-22T17:34

2023-11-22T22:19

россия

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

ростислав журавлев

мария захарова

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области, говорится в сообщении Министерства обороны.По данным ведомства, корреспонденты подверглись атаке при подготовке материала об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожье."В результате <...> получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны. Его жизни угрозы нет. Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", — уточнили в министерстве.В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал произошедшее местью от бессилия."Как можно иначе понимать прицельный огонь по журналистам?" — сказал он.Это не первый подобный инцидент. Так, украинские военные 22 июля целенаправленно обстреляли группу российских журналистов в Запорожской области. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент агентства Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны, ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе понесут наказание, "всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже эти снаряды".

https://ria.ru/20231102/voenkor-1907069218.html

https://ria.ru/20230806/stenin-1888454780.html

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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, ростислав журавлев, мария захарова, происшествия