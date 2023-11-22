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ВС России отразили атаку украинских войск у Приютного

ВС России отразили атаку украинских войск у Приютного - РИА Новости, 22.11.2023

ВС России отразили атаку украинских войск у Приютного

Российские военные на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы украинской 127-й бригады территориальной обороны, противник на этом направлении... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:07

2023-11-22T15:07

2023-11-22T15:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы украинской 127-й бригады территориальной обороны, противник на этом направлении за сутки потерял до 60 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины