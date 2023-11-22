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ВС России отразили атаку украинских войск у Приютного
ВС России отразили атаку украинских войск у Приютного - РИА Новости, 22.11.2023
ВС России отразили атаку украинских войск у Приютного
Российские военные на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы украинской 127-й бригады территориальной обороны, противник на этом направлении... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:07
2023-11-22T15:07
2023-11-22T15:19
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские военные на южнодонецком направлении отразили атаку штурмовой группы украинской 127-й бригады территориальной обороны, противник на этом направлении за сутки потерял до 60 военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ."На южно-донецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты ударов авиации и огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили атаку украинских войск у Приютного
Минобороны: российские военные отбили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении