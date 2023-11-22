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Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест
Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест - РИА Новости, 22.11.2023
Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест
Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра топлива и энергетики Петра Нидзельского по делу о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:55
2023-11-22T21:55
2023-11-22T23:48
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра топлива и энергетики Петра Нидзельского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в учреждении."Нидзельскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что изначально следствие просило отправить 78-летнего обвиняемого в СИЗО, но суд ограничился более мягкой мерой. Срок домашнего ареста установлен до 18 января.Нидзельскому вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. На момент задержания он значился главной АО "КрымТЭЦ". Другие подробности дела не раскрываются.Нидзельский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики в период с 1994 по 2004 год.
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москва, россия, происшествия, крымтэц
Москва, Россия, Происшествия, КрымТЭЦ
Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест
Суд в Москве отправил экс-замминистра энергетики Нидзельского под домашний арест
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра топлива и энергетики Петра Нидзельского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в учреждении.
«
"Нидзельскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что изначально следствие просило отправить 78-летнего обвиняемого в СИЗО, но суд ограничился более мягкой мерой. Срок домашнего ареста установлен до 18 января.
Нидзельскому вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. На момент задержания он значился главной АО "КрымТЭЦ
".
Другие подробности дела не раскрываются.
Нидзельский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики в период с 1994 по 2004 год.
Задержан замглавы департамента Минприроды