https://ria.ru/20231122/arest-1911196747.html

Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест

Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест - РИА Новости, 22.11.2023

Экс-замминистра энергетики Нидзельского посадили под домашний арест

Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра топлива и энергетики Петра Нидзельского по делу о мошенничестве, сообщили РИА... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:55

2023-11-22T21:55

2023-11-22T23:48

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россия

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крымтэц

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя министра топлива и энергетики Петра Нидзельского по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в учреждении."Нидзельскому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — рассказал собеседник агентства.Уточняется, что изначально следствие просило отправить 78-летнего обвиняемого в СИЗО, но суд ограничился более мягкой мерой. Срок домашнего ареста установлен до 18 января.Нидзельскому вменяют мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы. На момент задержания он значился главной АО "КрымТЭЦ". Другие подробности дела не раскрываются.Нидзельский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики в период с 1994 по 2004 год.

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москва, россия, происшествия, крымтэц