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Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит арест на 15 суток - РИА Новости, 22.11.2023
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Шоубиз
 
16:44 22.11.2023 (обновлено: 17:41 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/arest-1911111671.html
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит арест на 15 суток
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит арест на 15 суток - РИА Новости, 22.11.2023
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит арест на 15 суток
Певцу Шарлоту, которого задержали в петербургском аэропорту Пулково, грозит административный арест до 15 суток, сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:44
2023-11-22T17:41
шоубиз
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самара
пулково (аэропорт)
киев
происшествия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певцу Шарлоту, которого задержали в петербургском аэропорту Пулково, грозит административный арест до 15 суток, сообщили в региональном главке МВД. По информации ведомства, молодому человеку вменяют нарушения по трем статьям КоАП: "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России" (статья 20.3.3), "Мелкое хулиганство" (статья 20.1) и "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина" (статья 19.16). За уничтожение паспорта кодекс предусматривает штраф в размере от 100 до 300 рублей, за дискредитацию армии наказывают штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Статья о мелком хулиганстве предполагает как денежное взыскание, так и административный арест на срок до 15 суток. В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. Сегодня утром он прилетел в Пулково из Армении. Там его встретил наряд полиции. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором артист извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
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Шоубиз, Россия, Самара, Пулково (аэропорт), Киев, Происшествия
Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит арест на 15 суток

Задержанному в Пулково певцу Шарлоту грозит административный арест до 15 суток

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Шарлот
Певец Шарлот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Певец Шарлот. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Певцу Шарлоту, которого задержали в петербургском аэропорту Пулково, грозит административный арест до 15 суток, сообщили в региональном главке МВД.
По информации ведомства, молодому человеку вменяют нарушения по трем статьям КоАП: "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России" (статья 20.3.3), "Мелкое хулиганство" (статья 20.1) и "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина" (статья 19.16).
За уничтожение паспорта кодекс предусматривает штраф в размере от 100 до 300 рублей, за дискредитацию армии наказывают штрафом от 30 до 50 тысяч рублей. Статья о мелком хулиганстве предполагает как денежное взыскание, так и административный арест на срок до 15 суток.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни "Щека за щеку" (14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.

В июне Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину.
Сегодня утром он прилетел в Пулково из Армении. Там его встретил наряд полиции. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик, в котором артист извинился за сожжение паспорта и пообещал больше такого не делать.
Скриншот публикации Эдуарда Шарлота в социальной сети
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ШоубизРоссияСамараПулково (аэропорт)КиевПроисшествия
 
 
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