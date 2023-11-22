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Арест после беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали 44 участника - РИА Новости, 22.11.2023
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13:26 22.11.2023 (обновлено: 13:32 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/arest-1911035882.html
Арест после беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали 44 участника
Арест после беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали 44 участника - РИА Новости, 22.11.2023
Арест после беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали 44 участника
Число оспоривших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 44, уже рассмотрены 40 жалоб – и все отклонены, сообщила РИА... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:26
2023-11-22T13:32
общество
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
тель-авив
израиль
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Число оспоривших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 44, уже рассмотрены 40 жалоб – и все отклонены, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.Мамаева 17 ноября сообщала РИА Новости, что обжаловали свой арест 27 участников беспорядков, 23 материала суд рассмотрел и оставил меру пресечения в силе."В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 44 материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках. Из них 40 рассмотрены, все оставлены без изменения", – сказала Мамаева.Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.
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общество, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, тель-авив, израиль
Общество, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Тель-Авив, Израиль
Арест после беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали 44 участника

Суд в Дагестане оставил в силе арест 40 участникам беспорядков в аэропорту

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Число оспоривших свой арест участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 44, уже рассмотрены 40 жалоб – и все отклонены, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.
Мамаева 17 ноября сообщала РИА Новости, что обжаловали свой арест 27 участников беспорядков, 23 материала суд рассмотрел и оставил меру пресечения в силе.
«
"В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 44 материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках. Из них 40 рассмотрены, все оставлены без изменения", – сказала Мамаева.
Вечером 29 октября в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По последним данным, за нарушения общественного порядка полиция задержала 201 человека, на 155 из них составлены административные материалы.
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