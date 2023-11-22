https://ria.ru/20231122/arashukov-1910977113.html

В УФСИН назвали причину попадания экс-сенатора Арашукова в ШИЗО

В УФСИН назвали причину попадания экс-сенатора Арашукова в ШИЗО - РИА Новости, 22.11.2023

В УФСИН назвали причину попадания экс-сенатора Арашукова в ШИЗО

Права осужденного за организацию убийств экс-сенатора Рауфа Арашукова в колонии не нарушаются, он дважды попадал в штрафной изолятор за нарушения распорядка... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:40

2023-11-22T09:40

2023-11-22T09:40

происшествия

оренбургская область

россия

соль-илецк

рауф арашуков

рауль

московский городской суд

газпром

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Права осужденного за организацию убийств экс-сенатора Рауфа Арашукова в колонии не нарушаются, он дважды попадал в штрафной изолятор за нарушения распорядка учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-бюро УФСИН по Оренбургской области. "Распространяемая в федеральных СМИ информация о якобы несоблюдении прав осужденных, отбывающих наказание в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области, является недостоверной. В частности, условия отбывания наказания осужденного Арашукова соответствуют всем нормам действующего законодательства", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что процесс его перевода в исправительное учреждение проходил по стандартной схеме и полностью зафиксирован средствами видеонаблюдения. Его права и законные интересы не нарушались. Какого-либо морального или физического давления на Арашукова со стороны администрации либо других осужденных не оказывалось и не оказывается. "Кроме того, данный осужденный дважды был водворен в штрафной изолятор за неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка, которое выражалось в употреблении нецензурной брани и жаргонных слов", - уточняется в релизе. В УФСИН пояснили, что за весь период отбывания наказания Арашуков привлекался к дисциплинарной ответственности 10 раз, из них пять раз в ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области за нарушение правил внутреннего распорядка. Мосгорсуд 27 декабря приговорил к пожизненному заключению Арашукова, и его отца Рауля. Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации убийств зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Кроме того, Рауля Арашукова признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. В конце сентября приговор вступил в силу. ИК-6 в Оренбургской области - знаменитая колония особого режима "Черный дельфин" в Соль-Илецке.

https://ria.ru/20211129/sud-1761354869.html

https://ria.ru/20190130/1550140251.html

оренбургская область

россия

соль-илецк

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происшествия, оренбургская область, россия, соль-илецк, рауф арашуков, рауль, московский городской суд, газпром