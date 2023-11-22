https://ria.ru/20231122/altman-1910972649.html
Уволенный гендиректор OpenAI Сэм Альтман вернется на свою должность
Уволенный гендиректор OpenAI Сэм Альтман вернется на свою должность - РИА Новости, 22.11.2023
Уволенный гендиректор OpenAI Сэм Альтман вернется на свою должность
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила в соцсети X, что достигла соглашения с Сэмом Альтманом о том, что тот вернется на пост генерального... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:16
2023-11-22T09:16
2023-11-22T09:46
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила в соцсети X, что достигла соглашения с Сэмом Альтманом о том, что тот вернется на пост генерального директора."Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым первичным составом совета директоров в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело", - говорится в сообщении компании.По данным британской газеты Financial Times, компания также ведет с Альтманом переговоры, чтобы разрешить ему вернуться в совет директоров.Сам Альтман в социальной сети X написал, что "с нетерпением ждет возвращения" в компанию.Об увольнении Альтмана с поста генерального директора стало известно на прошлой неделе. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Издание Information со ссылкой на сооснователя OpenAI Илью Суцкевера позже писало, что Альтман не вернется обратно в компанию.Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20230522/chatbot-1872962483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша
Уволенный гендиректор OpenAI Сэм Альтман вернется на свою должность
OpenAI: уволенный гендиректор Сэм Альтман вернется на свою должность
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила в соцсети X
, что достигла соглашения с Сэмом Альтманом о том, что тот вернется на пост генерального директора.
«
"Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым первичным составом совета директоров в составе Брета Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама Д'Анджело", - говорится в сообщении компании.
По данным британской газеты Financial Times, компания также ведет с Альтманом переговоры, чтобы разрешить ему вернуться в совет директоров.
Сам Альтман в социальной сети X написал, что "с нетерпением ждет возвращения" в компанию.
Об увольнении Альтмана с поста генерального директора стало известно на прошлой неделе. Согласно заявлению компании, Альтман не был откровенен в общении с советом директоров, что мешало ему выполнять обязанности. Издание Verge позже сообщало, что совет директоров обсуждает возможность возвращения Альтмана. Издание Information со ссылкой на сооснователя OpenAI Илью Суцкевера позже писало, что Альтман не вернется обратно в компанию.
Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск
, который позже разорвал связи со стартапом.
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