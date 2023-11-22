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Аэропорты Москвы рассказали, как работают в снегопад - РИА Новости, 22.11.2023
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Туризм
 
11:37 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/aeroporty-1910998052.html
Аэропорты Москвы рассказали, как работают в снегопад
Аэропорты Москвы рассказали, как работают в снегопад - РИА Новости, 22.11.2023
Аэропорты Москвы рассказали, как работают в снегопад
Аэропорты столичного региона "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковский" работают штатно и готовы к затяжному снегопаду, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:37
2023-11-22T11:37
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Аэропорты столичного региона "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковский" работают штатно и готовы к затяжному снегопаду, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. "Домодедово" готов к работе в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован: подготовлено более 100 единиц снегоуборочной техники и машин для распределения противогололедных реагентов. Созданы необходимые резервы противообледенительной обработки воздушных судов", - сообщили в аэропорту. Там добавили, что воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме."Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию, сообщили в "Шереметьево". – В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололедных реагентов". "Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов", – рассказали в пресс-службе аэропорта. Аэропорт "Жуковский" также работает в штатном режиме. В пресс-службе Росавиации РИА Новости подтвердили, что аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что по прогнозу в четверг в Москве ожидается затяжной снегопад на сутки, сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра.
https://ria.ru/20231001/aeroporty-1899552909.html
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Аэропорты Москвы рассказали, как работают в снегопад

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме и готовы к снегопаду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты Airbus A350 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Аэропорты столичного региона "Домодедово", "Шереметьево", "Внуково" и "Жуковский" работают штатно и готовы к затяжному снегопаду, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях.
"Домодедово" готов к работе в сложных погодных условиях. Технический парк полностью укомплектован: подготовлено более 100 единиц снегоуборочной техники и машин для распределения противогололедных реагентов. Созданы необходимые резервы противообледенительной обработки воздушных судов", - сообщили в аэропорту. Там добавили, что воздушная гавань обслуживает все рейсы в штатном режиме.
"Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию, сообщили в "Шереметьево". – В условиях снегопада осуществляется постоянная попеременная расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Постоянно поддерживается неснижаемый запас противогололедных реагентов".
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов", – рассказали в пресс-службе аэропорта.
Аэропорт "Жуковский" также работает в штатном режиме.
В пресс-службе Росавиации РИА Новости подтвердили, что аэропорты оснащены необходимыми силами и средствами для обслуживания воздушных судов в условиях непогоды.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что по прогнозу в четверг в Москве ожидается затяжной снегопад на сутки, сформируется снежный покров в 2-3 сантиметра.
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