https://ria.ru/20231122/aeroport-1911208409.html

Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту

Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту - РИА Новости, 22.11.2023

Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту

Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк в среду приостановил прием и отправку рейсов после взрыва на мосту на границе с Канадой, говорится в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T23:40

2023-11-22T23:40

2023-11-22T23:47

в мире

нью-йорк (город)

канада

взрыв на мосту между сша и канадой

фбр

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/114570/25/1145702520_0:114:2856:1721_1920x0_80_0_0_e6650cfba0b9479adb09d9d46e7088c7.jpg

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк в среду приостановил прием и отправку рейсов после взрыва на мосту на границе с Канадой, говорится в опубликованном уведомлении Федерального управления гражданской авиации США.Из уведомления следует, что запрет был введен в 15.07 по местному времени (23.07 мск) и будет действовать ровно двое суток. Ограничения затрагивают прием и отправку международных рейсов.По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, в среду днем погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.

нью-йорк (город)

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), канада, взрыв на мосту между сша и канадой, фбр, сша