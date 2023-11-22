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Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту
Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту - РИА Новости, 22.11.2023
Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту
Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк в среду приостановил прием и отправку рейсов после взрыва на мосту на границе с Канадой, говорится в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T23:40
2023-11-22T23:40
2023-11-22T23:47
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взрыв на мосту между сша и канадой
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк в среду приостановил прием и отправку рейсов после взрыва на мосту на границе с Канадой, говорится в опубликованном уведомлении Федерального управления гражданской авиации США.Из уведомления следует, что запрет был введен в 15.07 по местному времени (23.07 мск) и будет действовать ровно двое суток. Ограничения затрагивают прием и отправку международных рейсов.По данным СМИ, при взрыве автомобиля, двигавшегося из Канады в США через Ниагарский водопад, в среду днем погибли два находившихся в салоне человека, ранения получил пограничник. Расследованием инцидента занялось ФБР.
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в мире, нью-йорк (город), канада, взрыв на мосту между сша и канадой, фбр, сша
В мире, Нью-Йорк (город), Канада, Взрыв на мосту между США и Канадой, ФБР, США
Аэропорт в Нью-Йорке приостановил отправку самолетов после взрыва на мосту
Аэропорт в Нью-Йорке приостановил вылет рейсов после взрыва на границе с Канадой