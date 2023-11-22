https://ria.ru/20231122/aeroport-1911208005.html

"Аэрофлот": аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления ВПП

"Аэрофлот": аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления ВПП - РИА Новости, 22.11.2023

"Аэрофлот": аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления ВПП

Аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, что затруднило в среду посадку рейса SU1258 Москва - Уфа, заявил... РИА Новости, 22.11.2023

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2023-11-22T23:49

уфа

москва

аэрофлот

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, что затруднило в среду посадку рейса SU1258 Москва - Уфа, заявил перевозчик. "Аэропорт Уфы не обеспечил достаточный коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе. В связи с этим командир воздушного судна, выполнявший рейс SU1258 Москва - Уфа от 22 ноября 2023 года, после посадки запросил буксировочный тягач для исключения рисков скольжения при движении к месту стоянки", - говорится в сообщении Аэрофлота. Ранее в среду ряд СМИ сообщили, что самолет застрял на посадочной полосе во время приземления в Уфе из-за гололеда. Как отметили в Аэрофлоте, воздушное судно вылетело обратным рейсом SU1259 из Уфы в Москву в 23:13 по местному времени.

https://ria.ru/20231122/aeroflot-1911186965.html

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уфа, москва, аэрофлот