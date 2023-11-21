https://ria.ru/20231121/zhile-1910848768.html

Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году

Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2023

Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году

Около 820 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за 10 месяцев 2023 года, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 112%, сообщил... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:03

2023-11-21T16:03

2023-11-21T16:03

ярославская область

ярославская область

ярославль

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737387801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c73d8b798da20f32529dc499bbef693.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Около 820 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за 10 месяцев 2023 года, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 112%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Наш регион уверенно входит в десятку лучших в ЦФО по объемам жилищного строительства. По данным Росстата, за 10 месяцев в Ярославской области введено около 820 тысяч квадратных метров жилья. Рост объемов к прошлому году составил 112%. Мы более чем на 96% выполнили целевые значения Минстроя по вводу жилья", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Евраев добавил, что в тройку лидеров по вводу жилья в регионе входят Ярославль, Ярославский район и город Переславль-Залесский. По данным правительства Ярославской области, всего в этом году в регионе планируется построить и ввести 857 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году этот показатель составлял 796 тысяч квадратных метров. И.о. министра строительства Ярославской области Александр Баланцев сообщил, что существенный рост продолжает показывать многоквартирное жилищное строительство. На его долю приходится более 380 тысяч квадратных метров. Площадь сданных в январе-октябре индивидуальных домов составляет свыше 430 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20231121/priem-1910843256.html

ярославская область

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, ярославль, михаил евраев