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Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:03 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zhile-1910848768.html
Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году
Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году - РИА Новости, 21.11.2023
Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году
Около 820 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за 10 месяцев 2023 года, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 112%, сообщил... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:03
2023-11-21T16:03
ярославская область
ярославская область
ярославль
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Около 820 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за 10 месяцев 2023 года, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 112%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Наш регион уверенно входит в десятку лучших в ЦФО по объемам жилищного строительства. По данным Росстата, за 10 месяцев в Ярославской области введено около 820 тысяч квадратных метров жилья. Рост объемов к прошлому году составил 112%. Мы более чем на 96% выполнили целевые значения Минстроя по вводу жилья", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Евраев добавил, что в тройку лидеров по вводу жилья в регионе входят Ярославль, Ярославский район и город Переславль-Залесский. По данным правительства Ярославской области, всего в этом году в регионе планируется построить и ввести 857 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году этот показатель составлял 796 тысяч квадратных метров. И.о. министра строительства Ярославской области Александр Баланцев сообщил, что существенный рост продолжает показывать многоквартирное жилищное строительство. На его долю приходится более 380 тысяч квадратных метров. Площадь сданных в январе-октябре индивидуальных домов составляет свыше 430 тысяч квадратных метров.
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ярославская область, ярославль, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Ярославль, Михаил Евраев
Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году

Евраев: Ярославская область увеличила объемы ввода жилья в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Города России. Ярославль. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Около 820 тысяч квадратных метров жилья введено в Ярославской области за 10 месяцев 2023 года, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 112%, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"Наш регион уверенно входит в десятку лучших в ЦФО по объемам жилищного строительства. По данным Росстата, за 10 месяцев в Ярославской области введено около 820 тысяч квадратных метров жилья. Рост объемов к прошлому году составил 112%. Мы более чем на 96% выполнили целевые значения Минстроя по вводу жилья", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Евраев добавил, что в тройку лидеров по вводу жилья в регионе входят Ярославль, Ярославский район и город Переславль-Залесский.
По данным правительства Ярославской области, всего в этом году в регионе планируется построить и ввести 857 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году этот показатель составлял 796 тысяч квадратных метров.
И.о. министра строительства Ярославской области Александр Баланцев сообщил, что существенный рост продолжает показывать многоквартирное жилищное строительство. На его долю приходится более 380 тысяч квадратных метров. Площадь сданных в январе-октябре индивидуальных домов составляет свыше 430 тысяч квадратных метров.
Ярославль - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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Ярославская областьЯрославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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