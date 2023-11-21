https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910884850.html

"Он в отчаянии". В США обратили внимание на странное поведение Зеленского

"Он в отчаянии". В США обратили внимание на странное поведение Зеленского - РИА Новости, 21.11.2023

"Он в отчаянии". В США обратили внимание на странное поведение Зеленского

Публичные требования Владимира Зеленского дать Украине денег говорят о его отчаянии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:57

2023-11-21T17:57

2023-11-21T20:20

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Публичные требования Владимира Зеленского дать Украине денег говорят о его отчаянии, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Это абсолютное отчаяние, вы видите это по президенту Украины. <…> Зеленский публично просит деньги. Это не то, что вы делаете открыто, вы говорите о таких вещах за закрытыми дверьми, иначе весь мир видит, насколько вы слабы", — отметил он.По мнению военного, такое поведение главы киевского режима может только усугубить уже существующие проблемы. Берлетик также убежден, что у бывшей советской республики нет политического, экономического и военного будущего."Я не могу себе представь, что мог бы сделать Запад, чтобы обратить это вспять", — резюмировал экс-морпех.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Как заявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, Киев обеспокоен тем, что западные страны начали указывать на необходимость диалога с Москвой.В Кремле же отметили, что чем раньше Украина поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231121/putin-1910852349.html

https://ria.ru/20231121/ukraina-1910730115.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, алексей данилов, евросоюз, россия