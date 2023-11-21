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Сенатор: если Запад захочет диалога с Россией, у Зеленского не будет шансов - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910808192.html
Сенатор: если Запад захочет диалога с Россией, у Зеленского не будет шансов
Сенатор: если Запад захочет диалога с Россией, у Зеленского не будет шансов - РИА Новости, 21.11.2023
Сенатор: если Запад захочет диалога с Россией, у Зеленского не будет шансов
Как только Запад решит, что нужно договариваться с Россией, шансы Владимира Зеленского остаться на посту президента Украины будут стремиться к нулю, считает в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T14:04
2023-11-21T14:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
константин косачев
совет федерации рф
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Как только Запад решит, что нужно договариваться с Россией, шансы Владимира Зеленского остаться на посту президента Украины будут стремиться к нулю, считает в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь отметил, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой. "Когда Зеленский принимал решение "об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит (Владимир) Путин", то явно не учел, что в этой формуле главная переменная – это он сам. Как только США и компания решат, что уже "поддержали Украину столько, сколько потребовалось" и пора договариваться, то сразу начнется процесс мирного урегулирования - с активным участием, полагаю, президента Украины. Шансы Зеленского сохраниться в этом качестве стремятся к нулю", - написал Косачев. Но власть, помноженная на ноль – "это гремучая смесь, она смертельно опасна и для собственного населения, и для окружающего мира", отметил сенатор. "Именно такой и является сейчас Украина. Подчеркну - государство, а не народ", - заключил Косачев. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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россия, украина, владимир зеленский, константин косачев, совет федерации рф, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сенатор: если Запад захочет диалога с Россией, у Зеленского не будет шансов

Косачев оценил шансы Зеленского как нулевые, если Запад решит говорить с Россией

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Как только Запад решит, что нужно договариваться с Россией, шансы Владимира Зеленского остаться на посту президента Украины будут стремиться к нулю, считает в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею мирных переговоров с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь отметил, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой.
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"Когда Зеленский принимал решение "об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит (Владимир) Путин", то явно не учел, что в этой формуле главная переменная – это он сам. Как только США и компания решат, что уже "поддержали Украину столько, сколько потребовалось" и пора договариваться, то сразу начнется процесс мирного урегулирования - с активным участием, полагаю, президента Украины. Шансы Зеленского сохраниться в этом качестве стремятся к нулю", - написал Косачев.
Но власть, помноженная на ноль – "это гремучая смесь, она смертельно опасна и для собственного населения, и для окружающего мира", отметил сенатор. "Именно такой и является сейчас Украина. Подчеркну - государство, а не народ", - заключил Косачев.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийКонстантин КосачевСовет Федерации РФВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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