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В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910729468.html
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией
Владимир Зеленский боится идти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, так как в противном случае американцы устроят в стране майдан, а... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:24
2023-11-21T09:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
леонид ивлев
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, так как в противном случае американцы устроят в стране майдан, а он потеряет власть, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой. "Иного от Зеленского и не приходится ждать. Сюзерен в лице США сказал воевать, вассал Зеленский выполнил. Зеленский боится идти на переговоры с Россией, иначе США организуют новый майдан и он потеряет власть", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Зеленский из страха перед будущим отменяет выборы на Украине и лихорадочно цепляется за власть "всеми боеприпасами и наемниками стран НАТО". "Личная власть для него дороже жизней украинцев", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html
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в мире, украина, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией

Депутат ГД Ивлев: Зеленский не идет на переговоры с РФ из страха потерять власть

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, так как в противном случае американцы устроят в стране майдан, а он потеряет власть, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой.
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"Иного от Зеленского и не приходится ждать. Сюзерен в лице США сказал воевать, вассал Зеленский выполнил. Зеленский боится идти на переговоры с Россией, иначе США организуют новый майдан и он потеряет власть", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Зеленский из страха перед будущим отменяет выборы на Украине и лихорадочно цепляется за власть "всеми боеприпасами и наемниками стран НАТО".
"Личная власть для него дороже жизней украинцев", - подчеркнул депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид ИвлевГосдума РФ
 
 
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