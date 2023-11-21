https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910729468.html
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией - РИА Новости, 21.11.2023
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией
Владимир Зеленский боится идти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, так как в противном случае американцы устроят в стране майдан, а... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T09:24
2023-11-21T09:24
2023-11-21T09:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, так как в противном случае американцы устроят в стране майдан, а он потеряет власть, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой. "Иного от Зеленского и не приходится ждать. Сюзерен в лице США сказал воевать, вассал Зеленский выполнил. Зеленский боится идти на переговоры с Россией, иначе США организуют новый майдан и он потеряет власть", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Зеленский из страха перед будущим отменяет выборы на Украине и лихорадочно цепляется за власть "всеми боеприпасами и наемниками стран НАТО". "Личная власть для него дороже жизней украинцев", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910722495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский не идет на переговоры с Россией
Депутат ГД Ивлев: Зеленский не идет на переговоры с РФ из страха потерять власть
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский боится идти на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине, так как в противном случае американцы устроят в стране майдан, а он потеряет власть, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun отверг идею дружбы и мирных переговоров Украины с Россией, признав при этом "тяжелое положение" на линии фронта. При этом секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Запад все чаще указывает Киеву на необходимость переговоров с Москвой.
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"Иного от Зеленского и не приходится ждать. Сюзерен в лице США сказал воевать, вассал Зеленский выполнил. Зеленский боится идти на переговоры с Россией, иначе США организуют новый майдан и он потеряет власть", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Зеленский из страха перед будущим отменяет выборы на Украине
и лихорадочно цепляется за власть "всеми боеприпасами и наемниками стран НАТО
".
"Личная власть для него дороже жизней украинцев", - подчеркнул депутат.
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