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"Не боится". Зеленский сделал откровенное признание о России - РИА Новости, 21.11.2023
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04:54 21.11.2023 (обновлено: 09:15 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910711048.html
"Не боится". Зеленский сделал откровенное признание о России
"Не боится". Зеленский сделал откровенное признание о России - РИА Новости, 21.11.2023
"Не боится". Зеленский сделал откровенное признание о России
Россия не остановится и будет продолжать наступать, так как не боится противостояния со всем остальным миром, с таким утверждением выступил Владимир Зеленский в РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T04:54
2023-11-21T09:15
в мире
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия не остановится и будет продолжать наступать, так как не боится противостояния со всем остальным миром, с таким утверждением выступил Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun."Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру", — заявил он.По его словам, Россия продолжит наступать, пока США и Китай вместе не призовут ее остановиться и вывести свои войска.Зеленский в очередной раз пожаловался на то, что предоставляемого оружия недостаточно для противостояния России, и призвал любыми методами увеличить поставки, даже если западные страны этого "не хотят".&quot;Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги&quot;, — завил Зеленский, не уточнив, где именно Украина может взять средства на собственное производство вооружений.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231121/pentagon-1910706682.html
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910708199.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, США
"Не боится". Зеленский сделал откровенное признание о России

Зеленский: Россия продолжит наступать, пока это не остановят США и Китай

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия не остановится и будет продолжать наступать, так как не боится противостояния со всем остальным миром, с таким утверждением выступил Владимир Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun.
"Россия не боится. Она не чувствует, что противостоит всему миру", — заявил он.
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По его словам, Россия продолжит наступать, пока США и Китай вместе не призовут ее остановиться и вывести свои войска.
Зеленский в очередной раз пожаловался на то, что предоставляемого оружия недостаточно для противостояния России, и призвал любыми методами увеличить поставки, даже если западные страны этого "не хотят".
«

"Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдем деньги", — завил Зеленский, не уточнив, где именно Украина может взять средства на собственное производство вооружений.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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