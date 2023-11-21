https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910708199.html

"Проткнут череп": в США объяснили, что говорят Зеленскому наедине

"Проткнут череп": в США объяснили, что говорят Зеленскому наедине - РИА Новости, 21.11.2023

"Проткнут череп": в США объяснили, что говорят Зеленскому наедине

Западные лидеры приезжают к Владимиру Зеленскому и говорят ему наедине, что он стал "лицом войны", и поэтому должен уступить место тому, кто сможет заключить... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T03:12

2023-11-21T03:12

2023-11-21T03:12

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Западные лидеры приезжают к Владимиру Зеленскому и говорят ему наедине, что он стал "лицом войны", и поэтому должен уступить место тому, кто сможет заключить соглашение с Россией, об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Ему говорят: мистер Зеленский, Вы — лицо войны, кто-то другой должен прийти на это место, встретиться с русскими и подписать документ о передаче территории и всего, что захочет Россия. С этим конфликтом нужно покончить, потому что мы больше не в состоянии поддерживать Вас", — заявил Макгрегор.Эксперт добавил, что Зеленский окажет своему народу услугу, уйдя в отставку и тем самым приблизив мир. Однако, по словам Макгрегора, он также может стать "объектом возмездия" из-за тех жертв, которые понесли украинцы из-за его действий."Я бы удивился, если бы он выжил. Даже если ему удастся выбраться из страны, я подозреваю, что кто-нибудь поступит с ним так же, как с Троцким, иными словами, проткнет ледорубом череп", — предупредил аналитик.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231121/pentagon-1910706682.html

https://ria.ru/20231121/detal-1910703785.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, россия, киев