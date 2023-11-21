https://ria.ru/20231121/zapad-1910851208.html

Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий

Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий - РИА Новости, 21.11.2023

Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий

Механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью, голодом и глобальным неравенством, в руках западных стран превратились в орудие неометрополий против... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:13

2023-11-21T16:13

2023-11-21T16:13

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью, голодом и глобальным неравенством, в руках западных стран превратились в орудие неометрополий против неугодных государств, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. "Часть стран - и в основном это, конечно, коллективный Запад, - активно используют ресурсы международной финансово-экономической системы, которые были сосредоточены в их руках. Те институты, которые изначально создавались для решения проблем голода, бедности, глобального неравенства, превратились в орудие неометрополий против неугодных государств. Примеров очень много, я не буду их приводить, вы отлично их знаете", - сказал Медведев, обращаясь к членам оргкомитета форума.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

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Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, африка, азия, латинская америка