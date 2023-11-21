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Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий - РИА Новости, 21.11.2023
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16:13 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/zapad-1910851208.html
Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий
Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий - РИА Новости, 21.11.2023
Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий
Механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью, голодом и глобальным неравенством, в руках западных стран превратились в орудие неометрополий против... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:13
2023-11-21T16:13
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью, голодом и глобальным неравенством, в руках западных стран превратились в орудие неометрополий против неугодных государств, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. "Часть стран - и в основном это, конечно, коллективный Запад, - активно используют ресурсы международной финансово-экономической системы, которые были сосредоточены в их руках. Те институты, которые изначально создавались для решения проблем голода, бедности, глобального неравенства, превратились в орудие неометрополий против неугодных государств. Примеров очень много, я не буду их приводить, вы отлично их знаете", - сказал Медведев, обращаясь к членам оргкомитета форума.
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в мире, дмитрий медведев, африка, азия, латинская америка
В мире, Дмитрий Медведев, Африка, Азия, Латинская Америка
Медведев: Запад превратил институты борьбы с голодом в орудие неометрополий

Медведев: институты борьбы с голодом в руках Запада стали орудием неометрополий

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Механизмы, которые задумывались для борьбы с бедностью, голодом и глобальным неравенством, в руках западных стран превратились в орудие неометрополий против неугодных государств, считает председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он по видеосвязи провел заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. В его состав вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.
"Часть стран - и в основном это, конечно, коллективный Запад, - активно используют ресурсы международной финансово-экономической системы, которые были сосредоточены в их руках. Те институты, которые изначально создавались для решения проблем голода, бедности, глобального неравенства, превратились в орудие неометрополий против неугодных государств. Примеров очень много, я не буду их приводить, вы отлично их знаете", - сказал Медведев, обращаясь к членам оргкомитета форума.
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