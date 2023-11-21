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Захарова проанализировала заявление Байдена о "несущих прогресс" конфликтах - РИА Новости, 21.11.2023
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00:20 21.11.2023 (обновлено: 01:54 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/zakharova-1910699985.html
Захарова проанализировала заявление Байдена о "несущих прогресс" конфликтах
Захарова проанализировала заявление Байдена о "несущих прогресс" конфликтах - РИА Новости, 21.11.2023
Захарова проанализировала заявление Байдена о "несущих прогресс" конфликтах
Статья президента США Джо Байдена в издании Washington Post — один из первых шагов предвыборной кампании, считает официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T00:20
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украина
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Статья президента США Джо Байдена в издании Washington Post — один из первых шагов предвыборной кампании, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернутся прогрессом. Он также заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства, управление Газой и Западным Берегом должно осуществляться обновленной палестинской администрацией."Во-первых, это, очевидно, один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Таким образом руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы. Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно", - прокомментировала Захарова "Известиям" статью Байдена.По ее мнению, этот предвыборный шаг Байден начинает с "исторического провала", поскольку рейтинг одобрения действующего президента США достиг рекордного минимума."В-третьих, вместо традиционного для американской культуры обращения к нации, был выбран формат письменной статьи, и причина тому вполне очевидна: политкоманда действующего президента не сочла возможным позволить выступать очно или хотя бы в записи своему президенту по непростым вопросам внешнеполитического урегулирования. Получилось бы еще более неприглядно", - добавила дипломат.Захарова считает, что Байден "проводит параллели между конфликтом на Украине и на Ближнем Востоке по той простой причине, что поддержка Израиля во всех его действиях — единственный вопрос, по которому в высших эшелонах власти в Америке царит двухпартийный консенсус", а "во всем остальном противоречия между Республиканцами и Демократами носят непреодолимый характер".В то же время она добавила, что "нельзя не разделить слова автора статьи о необходимости двугосударственного решения палестинского вопроса, о неприемлемости выселения палестинцев с территории анклава". Однако она задается вопросом, почему президент США публично не адресует эти слова правительству Израиля.
https://ria.ru/20231111/kommentariy-1908862427.html
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сша, израиль, украина, джо байден, мария захарова, в мире
США, Израиль, Украина, Джо Байден, Мария Захарова, В мире
Захарова проанализировала заявление Байдена о "несущих прогресс" конфликтах

Захарова назвала статью Байдена в WP одним из первых шагов предвыборной кампании

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Статья президента США Джо Байдена в издании Washington Post — один из первых шагов предвыборной кампании, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Байден в статье для Washington Post написал, что конфликты вокруг Украины и Израиля для США обернутся прогрессом. Он также заявил, что народ Палестины заслуживает собственного государства, управление Газой и Западным Берегом должно осуществляться обновленной палестинской администрацией.
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"Во-первых, это, очевидно, один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании. Выборы президента США ожидаются в ноябре следующего года. Таким образом руководство Демократической партии продемонстрировало высшей американской бюрократии и народу, как будет выглядеть внешнеполитическая стратегия Байдена в ближайшие месяцы. Выглядеть она будет плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно", - прокомментировала Захарова "Известиям" статью Байдена.
По ее мнению, этот предвыборный шаг Байден начинает с "исторического провала", поскольку рейтинг одобрения действующего президента США достиг рекордного минимума.
"В-третьих, вместо традиционного для американской культуры обращения к нации, был выбран формат письменной статьи, и причина тому вполне очевидна: политкоманда действующего президента не сочла возможным позволить выступать очно или хотя бы в записи своему президенту по непростым вопросам внешнеполитического урегулирования. Получилось бы еще более неприглядно", - добавила дипломат.
Захарова считает, что Байден "проводит параллели между конфликтом на Украине и на Ближнем Востоке по той простой причине, что поддержка Израиля во всех его действиях — единственный вопрос, по которому в высших эшелонах власти в Америке царит двухпартийный консенсус", а "во всем остальном противоречия между Республиканцами и Демократами носят непреодолимый характер".
В то же время она добавила, что "нельзя не разделить слова автора статьи о необходимости двугосударственного решения палестинского вопроса, о неприемлемости выселения палестинцев с территории анклава". Однако она задается вопросом, почему президент США публично не адресует эти слова правительству Израиля.
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СШАИзраильУкраинаДжо БайденМария ЗахароваВ мире
 
 
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