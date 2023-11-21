https://ria.ru/20231121/yuzhnaya_koreya-1910714321.html

Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций

Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций - РИА Новости, 21.11.2023

Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций

Число дружественных и конструктивно настроенных организаций в Южной Корее, нацеленных на развитие связей с Россией, растет, а представители деловых и... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T06:21

2023-11-21T06:21

2023-11-21T06:21

андрей куликов

россия

южная корея

сеул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602749510_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_15683262bc9f59a90d2a72fc034fd80a.jpg

СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Число дружественных и конструктивно настроенных организаций в Южной Корее, нацеленных на развитие связей с Россией, растет, а представители деловых и академических кругов, эксперты сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и диалог, который отвечает коренным интересам народов обеих стран, заявил российский посол в республике Андрей Кулик. По словам посла, представители деловых и академических кругов, эксперты по России, ее истории, языку, культуре, делам искусства и другие специалисты продолжают работать ради российско-корейских отношений и сохраняют "настрой на конструктивное взаимодействие". "В последнее время в Республике Корея растет число дружественных и конструктивно настроенных организаций, нацеленных на развитие связей с Россией", - заявил посол на Вечере российско-корейской дружбы в Сеуле, который также посетили чиновники из МИД Южной Кореи. Кулик отдельно отметил деятельность таких организаций, как Русский культурно-образовательный центр "Пушкинский дом", Общество корейско-российской дружбы, Корейско-российское общество искусства и культуры, Общество корейско-российских обменов, Форум "Диалог Россия-Республика Корея", Корейско-российский деловой совет и другие. "Тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, а также неподдельный ободряющий интерес наших народов к культуре и искусству друг друга служат прочной основой для укрепления "культурных мостов" между нашими странами, несмотря на переменчивую внешнюю ситуацию. Посольство России неизменно поддерживает благородные усилия, направленные на развитие культурного диалога между Российской Федерацией и Республикой Корея. Убеждены, что это отвечает коренным интересам российского и корейского народов", - подытожил посол.

https://ria.ru/20231027/koreya-1905610306.html

https://ria.ru/20230818/vydacha-1890733782.html

россия

южная корея

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей куликов, россия, южная корея, сеул