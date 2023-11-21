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Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций - РИА Новости, 21.11.2023
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06:21 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/yuzhnaya_koreya-1910714321.html
Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций
Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций - РИА Новости, 21.11.2023
Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций
Число дружественных и конструктивно настроенных организаций в Южной Корее, нацеленных на развитие связей с Россией, растет, а представители деловых и... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T06:21
2023-11-21T06:21
андрей куликов
россия
южная корея
сеул
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Число дружественных и конструктивно настроенных организаций в Южной Корее, нацеленных на развитие связей с Россией, растет, а представители деловых и академических кругов, эксперты сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и диалог, который отвечает коренным интересам народов обеих стран, заявил российский посол в республике Андрей Кулик. По словам посла, представители деловых и академических кругов, эксперты по России, ее истории, языку, культуре, делам искусства и другие специалисты продолжают работать ради российско-корейских отношений и сохраняют "настрой на конструктивное взаимодействие". "В последнее время в Республике Корея растет число дружественных и конструктивно настроенных организаций, нацеленных на развитие связей с Россией", - заявил посол на Вечере российско-корейской дружбы в Сеуле, который также посетили чиновники из МИД Южной Кореи. Кулик отдельно отметил деятельность таких организаций, как Русский культурно-образовательный центр "Пушкинский дом", Общество корейско-российской дружбы, Корейско-российское общество искусства и культуры, Общество корейско-российских обменов, Форум "Диалог Россия-Республика Корея", Корейско-российский деловой совет и другие. "Тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, а также неподдельный ободряющий интерес наших народов к культуре и искусству друг друга служат прочной основой для укрепления "культурных мостов" между нашими странами, несмотря на переменчивую внешнюю ситуацию. Посольство России неизменно поддерживает благородные усилия, направленные на развитие культурного диалога между Российской Федерацией и Республикой Корея. Убеждены, что это отвечает коренным интересам российского и корейского народов", - подытожил посол.
https://ria.ru/20231027/koreya-1905610306.html
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андрей куликов, россия, южная корея, сеул
Андрей Куликов, Россия, Южная Корея, Сеул
Посол в Южной Корее сообщил о росте числа дружественных России организаций

Дипломат Кулик: в Южной Корее растет число дружественных России организаций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 ноя – РИА Новости. Число дружественных и конструктивно настроенных организаций в Южной Корее, нацеленных на развитие связей с Россией, растет, а представители деловых и академических кругов, эксперты сохраняют настрой на конструктивное взаимодействие и диалог, который отвечает коренным интересам народов обеих стран, заявил российский посол в республике Андрей Кулик.
По словам посла, представители деловых и академических кругов, эксперты по России, ее истории, языку, культуре, делам искусства и другие специалисты продолжают работать ради российско-корейских отношений и сохраняют "настрой на конструктивное взаимодействие".
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27 октября, 12:58
"В последнее время в Республике Корея растет число дружественных и конструктивно настроенных организаций, нацеленных на развитие связей с Россией", - заявил посол на Вечере российско-корейской дружбы в Сеуле, который также посетили чиновники из МИД Южной Кореи.
Кулик отдельно отметил деятельность таких организаций, как Русский культурно-образовательный центр "Пушкинский дом", Общество корейско-российской дружбы, Корейско-российское общество искусства и культуры, Общество корейско-российских обменов, Форум "Диалог Россия-Республика Корея", Корейско-российский деловой совет и другие.
"Тесная историческая взаимосвязь России и Кореи, а также неподдельный ободряющий интерес наших народов к культуре и искусству друг друга служат прочной основой для укрепления "культурных мостов" между нашими странами, несмотря на переменчивую внешнюю ситуацию. Посольство России неизменно поддерживает благородные усилия, направленные на развитие культурного диалога между Российской Федерацией и Республикой Корея. Убеждены, что это отвечает коренным интересам российского и корейского народов", - подытожил посол.
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