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В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте - РИА Новости, 21.11.2023
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11:45 21.11.2023 (обновлено: 11:52 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/wildberries-1910760570.html
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте - РИА Новости, 21.11.2023
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте
Wildberries фиксирует технический сбой на сайте, работает над оперативным восстановлением сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:45
2023-11-21T11:52
wildberries
технологии
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Wildberries фиксирует технический сбой на сайте, работает над оперативным восстановлением сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", - говорится в сообщении.Ранее во вторник пользователи Wildberries заметили сбои в работе маркетплейса - как в мобильном приложении, так и в веб-версии. Пользователи не могут найти товары, а также жалуются на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.
https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
россия
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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60
353
60
wildberries, технологии, россия
Wildberries, Технологии, Россия
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте

Wildberries заявил о работе над восстановлением сервиса после технического сбоя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Wildberries фиксирует технический сбой на сайте, работает над оперативным восстановлением сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник пользователи Wildberries заметили сбои в работе маркетплейса - как в мобильном приложении, так и в веб-версии. Пользователи не могут найти товары, а также жалуются на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара
19 ноября, 09:06
 
WildberriesТехнологииРоссия
 
 
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