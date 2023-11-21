https://ria.ru/20231121/wildberries-1910760570.html
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте - РИА Новости, 21.11.2023
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте
Wildberries фиксирует технический сбой на сайте, работает над оперативным восстановлением сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:45
2023-11-21T11:45
2023-11-21T11:52
wildberries
технологии
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Wildberries фиксирует технический сбой на сайте, работает над оперативным восстановлением сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", - говорится в сообщении.Ранее во вторник пользователи Wildberries заметили сбои в работе маркетплейса - как в мобильном приложении, так и в веб-версии. Пользователи не могут найти товары, а также жалуются на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.
https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, технологии, россия
Wildberries, Технологии, Россия
В Wildberries заявили о работе над устранением технического сбоя на сайте
Wildberries заявил о работе над восстановлением сервиса после технического сбоя
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Wildberries фиксирует технический сбой на сайте, работает над оперативным восстановлением сервиса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На сайте Wildberries наблюдается технический сбой. Мы работаем над оперативным восстановлением сервиса", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник пользователи Wildberries заметили сбои в работе маркетплейса - как в мобильном приложении, так и в веб-версии. Пользователи не могут найти товары, а также жалуются на то, что товары, которые уже были добавлены в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара