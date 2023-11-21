https://ria.ru/20231121/wildberries-1910758694.html

В работе Wildberries произошел сбой

В работе Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 21.11.2023

В работе Wildberries произошел сбой

Пользователи Wildberries жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T11:36

2023-11-21T11:36

2023-11-21T12:39

технологии

wildberries

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Wildberries жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке найти любой товар появляется страница "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос". Кроме того, по словам пользователей, товары, которые они уже добавили в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания. В компании на запрос РИА Новости ответили, что знают о проблеме и уже работают над оперативным восстановлением сервиса.

https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, wildberries, россия