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В работе Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 21.11.2023
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11:36 21.11.2023 (обновлено: 12:39 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/wildberries-1910758694.html
В работе Wildberries произошел сбой
В работе Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 21.11.2023
В работе Wildberries произошел сбой
Пользователи Wildberries жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:36
2023-11-21T12:39
технологии
wildberries
россия
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Wildberries жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке найти любой товар появляется страница "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос". Кроме того, по словам пользователей, товары, которые они уже добавили в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания. В компании на запрос РИА Новости ответили, что знают о проблеме и уже работают над оперативным восстановлением сервиса.
https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
россия
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Ольга Фомченкова
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РИА Новости
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5
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96
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353
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технологии, wildberries, россия
Технологии, Wildberries, Россия
В работе Wildberries произошел сбой

Пользователи Wildberries сообщили о сбоях в работе маркетплейса

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкПункт выдачи интернет-заказов Wildberries
Пункт выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Пункт выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Wildberries жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости.
При попытке найти любой товар появляется страница "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос".
Кроме того, по словам пользователей, товары, которые они уже добавили в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.
В компании на запрос РИА Новости ответили, что знают о проблеме и уже работают над оперативным восстановлением сервиса.
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара
19 ноября, 09:06
 
ТехнологииWildberriesРоссия
 
 
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