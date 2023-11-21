https://ria.ru/20231121/wildberries-1910758694.html
В работе Wildberries произошел сбой
В работе Wildberries произошел сбой - РИА Новости, 21.11.2023
В работе Wildberries произошел сбой
Пользователи Wildberries жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:36
2023-11-21T11:36
2023-11-21T12:39
технологии
wildberries
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_953cac12933727b42d624fcf8e691672.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Wildberries жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости. При попытке найти любой товар появляется страница "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос". Кроме того, по словам пользователей, товары, которые они уже добавили в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания. В компании на запрос РИА Новости ответили, что знают о проблеме и уже работают над оперативным восстановлением сервиса.
https://ria.ru/20231119/wildberries-1910360108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882744299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3839e3b3757ae8b465f42346220e1d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, wildberries, россия
Технологии, Wildberries, Россия
В работе Wildberries произошел сбой
Пользователи Wildberries сообщили о сбоях в работе маркетплейса
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Пользователи Wildberries
жалуются на сбой как на сайте маркетплейса, так и в мобильном приложении, убедился корреспондент РИА Новости.
При попытке найти любой товар появляется страница "Ничего не нашлось. У нас 80 миллионов товаров, но ни один из них не подходит под этот запрос".
Кроме того, по словам пользователей, товары, которые они уже добавили в корзину, стали недоступными. Сервис предлагает добавить их в лист ожидания.
В компании на запрос РИА Новости ответили, что знают о проблеме и уже работают над оперативным восстановлением сервиса.
Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара