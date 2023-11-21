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Источник: чиновника Минприроды заподозрили в получении крупной взятки
Источник: чиновника Минприроды заподозрили в получении крупной взятки - РИА Новости, 21.11.2023
Источник: чиновника Минприроды заподозрили в получении крупной взятки
Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева заподозрили в... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:40
2023-11-21T16:40
2023-11-21T17:02
происшествия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева заподозрили в получении взятки, сообщил источник.Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что в отношении Яковлева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).По его данным, сотрудниками УФСБ по Челябинской области был вскрыт факт получения Яковлевым взятки в размере более 1 миллиона рублей от руководителя национального парка "Таганай" Эльвины Новоселовой за общее покровительство по службе. Чиновник был задержан сотрудниками регионального УФСБ в аэропорту "Шереметьево" и доставлен из Москвы в Челябинск для проведения следственных действий.Яковлев до перехода в 2021 году в Минприроды занимал должность директора национального парка "Таганай" в Челябинской области (2010-2020). После ухода Яковлева его заместитель Новоселова сперва исполняла обязанности руководителя, а в октябре 2021 года была назначена директором нацпарка.Нацпарк "Таганай" создан 5 марта 1991 года, его площадь составляет 56,8 тысячи гектаров. На территории парка произрастает 749 видов сосудистых растений, в том числе 12 видов включены в Красную Книгу РФ, обитают 56 видов млекопитающих, 192 вида птиц, также в парке находится самая крупная каменная россыпь – Большая Каменная река длиной 6 км, шириной 100-200 м, глубиной до 4-6 м.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
Происшествия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия
Источник: чиновника Минприроды заподозрили в получении крупной взятки
Замглавы департамента Минприроды Яковлева заподозрили в получении крупной взятки
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева заподозрили в получении взятки, сообщил источник.
Источник в правоохранительных органах региона уточнил РИА Новости, что в отношении Яковлева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
По его данным, сотрудниками УФСБ по Челябинской области
был вскрыт факт получения Яковлевым взятки в размере более 1 миллиона рублей от руководителя национального парка "Таганай" Эльвины Новоселовой за общее покровительство по службе. Чиновник был задержан сотрудниками регионального УФСБ в аэропорту "Шереметьево
" и доставлен из Москвы
в Челябинск
для проведения следственных действий.
Яковлев до перехода в 2021 году в Минприроды занимал должность директора национального парка "Таганай" в Челябинской области (2010-2020). После ухода Яковлева его заместитель Новоселова сперва исполняла обязанности руководителя, а в октябре 2021 года была назначена директором нацпарка.
Нацпарк "Таганай" создан 5 марта 1991 года, его площадь составляет 56,8 тысячи гектаров. На территории парка произрастает 749 видов сосудистых растений, в том числе 12 видов включены в Красную Книгу РФ, обитают 56 видов млекопитающих, 192 вида птиц, также в парке находится самая крупная каменная россыпь – Большая Каменная река длиной 6 км, шириной 100-200 м, глубиной до 4-6 м.
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