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Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vzryvy-1910935397.html
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 21.11.2023
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия громких взрывов, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:53
2023-11-21T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
киев
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия громких взрывов, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее о взрывах в Запорожье сообщал украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье громко. Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов (не менее двух)", - написал Рогов. По его словам, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по вражеской украинской цели. Рогов подчеркнул, что в городе также работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910934651.html
https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html
запорожье
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в мире, запорожье, киев, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели два мощных взрыва

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия громких взрывов, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее о взрывах в Запорожье сообщал украинский телеканал "Общественное".
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СМИ: Зеленскому могут нанести удар в спину
Вчера, 22:48
"В Запорожье громко. Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов (не менее двух)", - написал Рогов.
По его словам, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по вражеской украинской цели.
Рогов подчеркнул, что в городе также работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеКиевЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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