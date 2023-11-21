https://ria.ru/20231121/vzryvy-1910935397.html

Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 21.11.2023

Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия громких взрывов, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T22:53

2023-11-21T22:53

2023-11-21T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия громких взрывов, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее о взрывах в Запорожье сообщал украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье громко. Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов (не менее двух)", - написал Рогов. По его словам, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по вражеской украинской цели. Рогов подчеркнул, что в городе также работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231121/zelenskiy-1910934651.html

https://ria.ru/20231027/svo-1905355655.html

запорожье

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