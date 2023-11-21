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Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 21.11.2023
Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия громких взрывов, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T22:53
2023-11-21T22:53
2023-11-21T22:53
специальная военная операция на украине
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. В городе Запорожье, временно подконтрольном украинским войскам, прозвучала серия громких взрывов, заявил глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее о взрывах в Запорожье сообщал украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье громко. Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучала серия взрывов (не менее двух)", - написал Рогов. По его словам, по предварительным данным, нанесен ракетный удар по вражеской украинской цели. Рогов подчеркнул, что в городе также работает ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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Рогов сообщил о серии мощных взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье
Рогов: в подконтрольном Киеву Запорожье прогремели два мощных взрыва