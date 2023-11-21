https://ria.ru/20231121/vzryvy-1910888931.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 21.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели во вторник в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T18:15
2023-11-21T18:15
2023-11-21T18:15
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Одессе, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
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одесса, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Общественное": в Одессе прогремели взрывы