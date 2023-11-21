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В районе Владимира-Волынского на Украине ночью прогремел взрыв - РИА Новости, 21.11.2023
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12:01 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vzryv-1910764658.html
В районе Владимира-Волынского на Украине ночью прогремел взрыв
В районе Владимира-Волынского на Украине ночью прогремел взрыв - РИА Новости, 21.11.2023
В районе Владимира-Волынского на Украине ночью прогремел взрыв
Мэр города Владимир в Волынской области на Украине Игорь Палонка утверждает, что взрыв прогремел в ночь на вторник в километровой зоне от города. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:01
2023-11-21T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
волынская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мэр города Владимир в Волынской области на Украине Игорь Палонка утверждает, что взрыв прогремел в ночь на вторник в километровой зоне от города. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Волынской области. "В 3.30 мск за городом в направлении (города) Ковеля прилетел неизвестный летательный объект, который имел взрывчатку, информацию получил от военных... Это ориентировочно в пределах километра-полтора к городу", - заявил Палонка в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". По его словам, в настоящее время оценивается масштаб разрушений. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, волынская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
В районе Владимира-Волынского на Украине ночью прогремел взрыв

Мэр Владимира-Волынского на Украине сообщил о ночном взрыве рядом с городом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мэр города Владимир в Волынской области на Украине Игорь Палонка утверждает, что взрыв прогремел в ночь на вторник в километровой зоне от города.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Волынской области.
"В 3.30 мск за городом в направлении (города) Ковеля прилетел неизвестный летательный объект, который имел взрывчатку, информацию получил от военных... Это ориентировочно в пределах километра-полтора к городу", - заявил Палонка в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua". По его словам, в настоящее время оценивается масштаб разрушений.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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