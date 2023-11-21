https://ria.ru/20231121/vybory-1910777040.html

ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки

ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки - РИА Новости, 21.11.2023

ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки

Некоторые уехавшие из России, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ, заявила глава Центральной... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:42

2023-11-21T12:42

2023-11-21T12:43

элла памфилова

цик рф

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Некоторые уехавшие из России, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Мы вместе с обществом … добиваемся того самого суверенитета, который так важен для нас … Сейчас будут выборы президента (РФ) в марте 2024 года, и уже вот какая работа (проводится) … Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие … копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы ( в РФ)", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю. Глава ЦИК добавила, что комиссии известно о ведущейся работе по дискредитации выборов в России.

https://ria.ru/20231120/khitrost-1910426076.html

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элла памфилова, цик рф, россия