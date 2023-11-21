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ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки - РИА Новости, 21.11.2023
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12:42 21.11.2023 (обновлено: 12:43 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/vybory-1910777040.html
ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки
ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки - РИА Новости, 21.11.2023
ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки
Некоторые уехавшие из России, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ, заявила глава Центральной... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T12:42
2023-11-21T12:43
элла памфилова
цик рф
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Некоторые уехавшие из России, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. "Мы вместе с обществом … добиваемся того самого суверенитета, который так важен для нас … Сейчас будут выборы президента (РФ) в марте 2024 года, и уже вот какая работа (проводится) … Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие … копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы ( в РФ)", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю. Глава ЦИК добавила, что комиссии известно о ведущейся работе по дискредитации выборов в России.
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элла памфилова, цик рф, россия
Элла Памфилова, ЦИК РФ, Россия
ЦИК: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки

Памфилова: уехавшие из России пытаются сорвать выборы, отрабатывая свои копейки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Некоторые уехавшие из России, отрабатывая "свои копейки", работают над тем, чтобы дискредитировать и сорвать выборы в РФ, заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Мы вместе с обществом … добиваемся того самого суверенитета, который так важен для нас … Сейчас будут выборы президента (РФ) в марте 2024 года, и уже вот какая работа (проводится) … Те подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас отрабатывают свои жалкие … копейки, формируют базу, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы ( в РФ)", - сказала Памфилова в ходе конференции, открывающей XIII Московскую юридическую неделю.
Глава ЦИК добавила, что комиссии известно о ведущейся работе по дискредитации выборов в России.
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