Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно
Морпех ВСУ Свинарчук получил пожизненный срок за приказ убить 37 мариупольцев
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука… Суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - рассказали в ведомстве.
В суде было установлено, что Свинарчук в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории "Азовобщемаша" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Выполняя их, его подчиненные Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран выстрелами из автоматов убили 21 мирного жителя. Еще 16 гражданских скрылись от обстрелов в безопасном месте.
Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Антонов ранее уже был осужден к 24 годам колонии, в отношении Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.