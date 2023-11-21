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Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно - РИА Новости, 21.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html
Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно
Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно - РИА Новости, 21.11.2023
Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб, сообщили... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T15:59
2023-11-21T15:59
специальная военная операция на украине
происшествия
мариуполь
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россия
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука… Суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - рассказали в ведомстве. В суде было установлено, что Свинарчук в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории "Азовобщемаша" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Выполняя их, его подчиненные Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран выстрелами из автоматов убили 21 мирного жителя. Еще 16 гражданских скрылись от обстрелов в безопасном месте. Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Антонов ранее уже был осужден к 24 годам колонии, в отношении Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20231110/prigovor-1908631560.html
https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907936513.html
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происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно

Морпех ВСУ Свинарчук получил пожизненный срок за приказ убить 37 мариупольцев

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука… Суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - рассказали в ведомстве.
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В суде было установлено, что Свинарчук в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории "Азовобщемаша" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Выполняя их, его подчиненные Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран выстрелами из автоматов убили 21 мирного жителя. Еще 16 гражданских скрылись от обстрелов в безопасном месте.
Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Антонов ранее уже был осужден к 24 годам колонии, в отношении Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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