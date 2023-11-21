https://ria.ru/20231121/vsu-1910847710.html

Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно

Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно - РИА Новости, 21.11.2023

Морпеха, приказавшего расстрелять 37 жителей Мариуполя, осудили пожизненно

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб, сообщили... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T15:59

2023-11-21T15:59

2023-11-21T15:59

специальная военная операция на украине

происшествия

мариуполь

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы украинского морпеха, отдавшего приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука… Суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - рассказали в ведомстве. В суде было установлено, что Свинарчук в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории "Азовобщемаша" в Мариуполе, отдавал незаконные приказы об убийстве мирных жителей. Выполняя их, его подчиненные Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран выстрелами из автоматов убили 21 мирного жителя. Еще 16 гражданских скрылись от обстрелов в безопасном месте. Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории). Антонов ранее уже был осужден к 24 годам колонии, в отношении Рашпли и Тарана уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

https://ria.ru/20231110/prigovor-1908631560.html

https://ria.ru/20231107/ubiystvo-1907936513.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мариуполь, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр