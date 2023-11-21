https://ria.ru/20231121/vsu-1910737924.html

В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ

В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023

В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ

Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T10:15

2023-11-21T10:15

2023-11-21T10:15

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

черниговская область

александр богомаз

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58795e0d6faf47815ea7bada555fc286.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины, сообщил во вторник РИА Новости глава округа Александр Подольный. В понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что после украинского обстрела села Курковичи Стародубского муниципального округа пострадавших нет, частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки. "Вчера после обстрела я вводил там режим ЧС, потому что один дом полуразрушен, хозяйственные постройки, забор и баня", – рассказал Подольный. Во вторник в Telegram-канале Mash появилась информация о повреждении после обстрела Курковичей фельдшерско-акушерского пункта, магазина и сельхозпредприятия. Глава округа отметил, что, помимо перечисленных им, повреждений других зданий на территории села Курковичи не зафиксировано. "Нет, только поврежден один дом и хозпостройки", – сказал Подольный агентству. Собеседник отметил, что меры ЧС установлены для возмещения ущерба имущества пострадавшим, для оценки повреждений в селе была назначена комиссия. "Комиссия отработала, акты составили все по этим вопросам, сейчас готовятся документы для того, чтобы отправить их на комиссию в правительство области. Хозяину будет компенсация на восстановление всего разрушенного и полуразрушенного имущества", - уточнил глава округа. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231121/obstrely-1910730262.html

брянская область

черниговская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, черниговская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, украина