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В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vsu-1910737924.html
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ
Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:15
2023-11-21T10:15
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
черниговская область
александр богомаз
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины, сообщил во вторник РИА Новости глава округа Александр Подольный. В понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что после украинского обстрела села Курковичи Стародубского муниципального округа пострадавших нет, частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки. "Вчера после обстрела я вводил там режим ЧС, потому что один дом полуразрушен, хозяйственные постройки, забор и баня", – рассказал Подольный. Во вторник в Telegram-канале Mash появилась информация о повреждении после обстрела Курковичей фельдшерско-акушерского пункта, магазина и сельхозпредприятия. Глава округа отметил, что, помимо перечисленных им, повреждений других зданий на территории села Курковичи не зафиксировано. "Нет, только поврежден один дом и хозпостройки", – сказал Подольный агентству. Собеседник отметил, что меры ЧС установлены для возмещения ущерба имущества пострадавшим, для оценки повреждений в селе была назначена комиссия. "Комиссия отработала, акты составили все по этим вопросам, сейчас готовятся документы для того, чтобы отправить их на комиссию в правительство области. Хозяину будет компенсация на восстановление всего разрушенного и полуразрушенного имущества", - уточнил глава округа. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.
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происшествия, брянская область, черниговская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Черниговская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ

Подольный: режим ЧС введен в селе Курковичи Брянской области после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Давид НарманияВоронка от обстрелов ВСУ
Воронка от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Воронка от обстрелов ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины, сообщил во вторник РИА Новости глава округа Александр Подольный.
В понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что после украинского обстрела села Курковичи Стародубского муниципального округа пострадавших нет, частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки.
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"Вчера после обстрела я вводил там режим ЧС, потому что один дом полуразрушен, хозяйственные постройки, забор и баня", – рассказал Подольный.
Во вторник в Telegram-канале Mash появилась информация о повреждении после обстрела Курковичей фельдшерско-акушерского пункта, магазина и сельхозпредприятия. Глава округа отметил, что, помимо перечисленных им, повреждений других зданий на территории села Курковичи не зафиксировано. "Нет, только поврежден один дом и хозпостройки", – сказал Подольный агентству.
Собеседник отметил, что меры ЧС установлены для возмещения ущерба имущества пострадавшим, для оценки повреждений в селе была назначена комиссия.
"Комиссия отработала, акты составили все по этим вопросам, сейчас готовятся документы для того, чтобы отправить их на комиссию в правительство области. Хозяину будет компенсация на восстановление всего разрушенного и полуразрушенного имущества", - уточнил глава округа.
Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.
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