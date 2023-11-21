https://ria.ru/20231121/vsu-1910737924.html
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ - РИА Новости, 21.11.2023
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ
Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины, сообщил во вторник РИА... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T10:15
2023-11-21T10:15
2023-11-21T10:15
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
черниговская область
александр богомаз
россия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_58795e0d6faf47815ea7bada555fc286.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Режим ЧС введен в населенном пункте Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области после обстрела со стороны Украины, сообщил во вторник РИА Новости глава округа Александр Подольный. В понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что после украинского обстрела села Курковичи Стародубского муниципального округа пострадавших нет, частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки. "Вчера после обстрела я вводил там режим ЧС, потому что один дом полуразрушен, хозяйственные постройки, забор и баня", – рассказал Подольный. Во вторник в Telegram-канале Mash появилась информация о повреждении после обстрела Курковичей фельдшерско-акушерского пункта, магазина и сельхозпредприятия. Глава округа отметил, что, помимо перечисленных им, повреждений других зданий на территории села Курковичи не зафиксировано. "Нет, только поврежден один дом и хозпостройки", – сказал Подольный агентству. Собеседник отметил, что меры ЧС установлены для возмещения ущерба имущества пострадавшим, для оценки повреждений в селе была назначена комиссия. "Комиссия отработала, акты составили все по этим вопросам, сейчас готовятся документы для того, чтобы отправить их на комиссию в правительство области. Хозяину будет компенсация на восстановление всего разрушенного и полуразрушенного имущества", - уточнил глава округа. Стародубский округ Брянской области на юге граничит с Черниговской областью Украины. Он, как и другие пять приграничных районов области, регулярно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20231121/obstrely-1910730262.html
брянская область
черниговская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877792374_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49e5434022db758a4258eac4af3a4100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, черниговская область, александр богомаз, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Черниговская область, Александр Богомаз, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В селе Курковичи Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ
Подольный: режим ЧС введен в селе Курковичи Брянской области после обстрела ВСУ