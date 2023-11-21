https://ria.ru/20231121/vrachi-1910883867.html

В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам

В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам - РИА Новости, 21.11.2023

В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам

Приезжающие на работу в Херсонскую область медицинские работники начали получать "подъемные" в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава правительства региона... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T17:53

2023-11-21T17:53

2023-11-21T17:53

общество

херсонская область

россия

днепр (город)

андрей алексеенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Приезжающие на работу в Херсонскую область медицинские работники начали получать "подъемные" в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "По-прежнему очень не хватает врачей. Решать проблему будем системно, опираясь на поддержку Минздрава России. По программе "Земский доктор" начали выплачивать "подъемные" в размере миллиона рублей медработникам, кто приезжает работать к нам", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, для медиков и других нужных области специалистов в регионе построят служебное жилье. "Программа строительства современных и комфортных быстро возводимых домов разработана по поручению губернатора", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231120/mural-1910585686.html

https://ria.ru/20231117/agroklaster-1909992321.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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общество, херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко