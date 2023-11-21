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В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам - РИА Новости, 21.11.2023
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17:53 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/vrachi-1910883867.html
В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам
В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам - РИА Новости, 21.11.2023
В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам
Приезжающие на работу в Херсонскую область медицинские работники начали получать "подъемные" в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава правительства региона... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T17:53
2023-11-21T17:53
общество
херсонская область
россия
днепр (город)
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Приезжающие на работу в Херсонскую область медицинские работники начали получать "подъемные" в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. "По-прежнему очень не хватает врачей. Решать проблему будем системно, опираясь на поддержку Минздрава России. По программе "Земский доктор" начали выплачивать "подъемные" в размере миллиона рублей медработникам, кто приезжает работать к нам", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале. По его словам, для медиков и других нужных области специалистов в регионе построят служебное жилье. "Программа строительства современных и комфортных быстро возводимых домов разработана по поручению губернатора", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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херсонская область
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общество, херсонская область , россия, днепр (город), андрей алексеенко
Общество, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Андрей Алексеенко
В Херсонской области начали выплачивать миллион рублей приезжающим врачам

Алексеенко: в Херсонской области начали выплату млн рублей приезжающим врачам

© Фото : пресс-служба правительства Херсонской областиПредседатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Херсонской области
Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Приезжающие на работу в Херсонскую область медицинские работники начали получать "подъемные" в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
«
"По-прежнему очень не хватает врачей. Решать проблему будем системно, опираясь на поддержку Минздрава России. По программе "Земский доктор" начали выплачивать "подъемные" в размере миллиона рублей медработникам, кто приезжает работать к нам", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
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По его словам, для медиков и других нужных области специалистов в регионе построят служебное жилье.
"Программа строительства современных и комфортных быстро возводимых домов разработана по поручению губернатора", - подчеркнул Алексеенко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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ОбществоХерсонская областьРоссияДнепр (город)Андрей Алексеенко
 
 
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