https://ria.ru/20231121/vladivostok-1910810593.html

Отменены морские пассажирские рейсы из Владивостока в японский Нанао

Отменены морские пассажирские рейсы из Владивостока в японский Нанао - РИА Новости, 21.11.2023

Отменены морские пассажирские рейсы из Владивостока в японский Нанао

Компания-судовладелец "Восток Тур", которая в октябре запустила регулярные морские пассажирские рейсы между Владивостоком и японским портом Нанао в префектуре... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T14:37

2023-11-21T14:37

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя - РИА Новости. Компания-судовладелец "Восток Тур", которая в октябре запустила регулярные морские пассажирские рейсы между Владивостоком и японским портом Нанао в префектуре Исикава, вынужденно прекратила перевозки на этом маршруте, сообщил РИА Новости гендиректор фирмы Николай Павлов. "Условия, в которые нас поставила администрация (японского) порта, в которых работали японские агенты, для нас оказались крайне затруднительными, практические неприемлемыми для дальнейшей работы. Якобы были выявлены замечания, недостатки, нарушения, которые в предыдущие проверки почему-то не были выявлены, - сказал собеседник агентства. - При таком предвзятом отношении мы не могли дальше работать, так как это чревато задержанием судна: если портовые власти посчитают, что мы не устранили (нарушения), они могут задержать пароход. Чтобы не рисковать, мы отменили последующие рейсы".Он отметил, что в предыдущие заходы судна в Японию на борт для проверки приходили два портовых инспектора, но в последний раз из Токио на теплоход прибыли девять проверяющих. Компания запустила регулярные пассажирские перевозки на теплоходе "Плейона" между Владивостоком и Нанао в октябре. Это был первый морской пассажирский рейс из Приморья в Японию за долгое время. Перевозчик получил одобрение на заходы в японские порты. Рейсы выполнялись раз в неделю. Павлов пояснил, что компания вернула пассажирам деньги и информирует, что рейсы не будут осуществляться до более благоприятной обстановки. Судовладелец успел выполнить четыре полноценных рейса Владивосток – Нанао, хоть и не при полной загрузке теплохода. "Пока мы работали на рекламу, на раскрутку, в убыток себе. Новые международные рейсы пока не планируем. Судно возвращается на Камчатку, мы вернемся в свои прежние направления работы: в интересах рыбодобывающего флота, в сфере туризма, экскурсий на Дальнем Востоке", - добавил он. До 2020 года в японский город Сакаиминато из столицы Приморья ходил пассажирский паром Eastern Dream, который также заходил в южнокорейский Тонхэ. Сейчас это судно выполняет пассажирские рейсы по маршруту Владивосток - Тонхэ.

https://ria.ru/20231109/vladivostok-1908324554.html

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