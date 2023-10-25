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Из Владивостока возобновили пассажирские морские перевозки в Японию

Из Владивостока возобновили пассажирские морские перевозки в Японию - РИА Новости, 25.10.2023

Из Владивостока возобновили пассажирские морские перевозки в Японию

Компания-судовладелец "Восток Тур" запустила регулярные морские пассажирские рейсы между Владивостоком и японским портом Нанао в префектуре Исикава, сообщили... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T04:27

2023-10-25T04:27

2023-10-25T11:33

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Компания-судовладелец "Восток Тур" запустила регулярные морские пассажирские рейсы между Владивостоком и японским портом Нанао в префектуре Исикава, сообщили РИА Новости в компании. "Это первый морской пассажирский рейс в Японию за долгое время... Мы получили одобрение на заходы в японские порты. Теплоход "Плейона" уже сходил туда и обратно", - сказал собеседник", - сказал собеседник. Он отметил, что пока судно перевезло нескольких пассажиров. Рейсы будут выполняться раз в неделю. В компании уточнили агентству, что судно вмещает до 43 пассажиров. "Мы заявили, что будем регулярно выполнять рейс, и стараемся даже при учете недобора пассажиров отправлять судно. В целом, согласно многочленным комментариям от людей, у которых смешанные семьи в РФ и Японии, от представителей национальных сообществ, бизнесменов, все они очень хотели возобновления этого рейса. Паром идет около двух суток, на борту предоставляется трехразовое питание, оно входит в стоимость билета", - сказал собеседник. Согласно информации на сайте компании, цена билета в одну сторону начинается от 67,6 тысячи рублей. Размещение предусмотрено в стандартных каютах, каютах класса "комфорт" и "люкс". В компании РИА Новости рассказали, что ранее не осуществляли морские пассажирские рейсы из Владивостока в Японию. В японский город Сакаиминато из столицы Приморья до 2020 года ходил пассажирский паром Eastern Dream, который также заходил в южнокорейский Тонхэ. Сейчас это судно выполняет пассажирские рейсы по маршруту Владивосток - Тонхэ.

https://ria.ru/20230825/kurily-1892163113.html

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владивосток, япония, исикава, новости - туризм